Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted

Tirsdag 21. juli 2026 kl: 12:27

Om den nye to-akslede og åbne Kel-Berg kærre:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

To ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion

Kasse-opbygning:

Indvendig længde 6.500 mm

Indvendig brede på 2.480 mm

Fast trækstang på 1.200 mm

Trækhøjde på 800 mm

57 mm VBG-trækøje

Pladebund med ribstiger på tværs af ladet

8 stk. kæpstokke

2x3 stk. aftagelige alu-sider i 600 mm højde

2-delt alu-baglåge i 600 mm højde

Den nye kærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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