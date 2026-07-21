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Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted

Tirsdag 21. juli 2026 kl: 12:27
Af: Redaktionen

Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted

Lastbilcentralen A/S, der har rødder tilbage til 1903 og hjemsted i Ballerup i den vestlige del af Hovedstadsområdet, har fornyligt hentet en ny to-akslet og åben Kel-Berg kærre med alu-sider hos Lastas i Hedensted

Om den nye to-akslede og åbne Kel-Berg kærre:
 
Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejset i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • To ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion
Kasse-opbygning:
  • Indvendig længde 6.500 mm 
  • Indvendig brede på 2.480 mm
  • Fast trækstang på 1.200 mm 
  • Trækhøjde på 800 mm
  • 57 mm VBG-trækøje
  • Pladebund med ribstiger på tværs af ladet
  • 8 stk. kæpstokke
  • 2x3 stk. aftagelige alu-sider i 600 mm højde
  • 2-delt alu-baglåge i 600 mm højde
 
Den nye kærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




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