Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted
Tirsdag 21. juli 2026 kl: 12:27Af: Redaktionen
Lastbilcentralen A/S, der har rødder tilbage til 1903 og hjemsted i Ballerup i den vestlige del af Hovedstadsområdet, har fornyligt hentet en ny to-akslet og åben Kel-Berg kærre med alu-sider hos Lastas i Hedensted
Om den nye to-akslede og åbne Kel-Berg kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- To ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion
Kasse-opbygning:
- Indvendig længde 6.500 mm
- Indvendig brede på 2.480 mm
- Fast trækstang på 1.200 mm
- Trækhøjde på 800 mm
- 57 mm VBG-trækøje
- Pladebund med ribstiger på tværs af ladet
- 8 stk. kæpstokke
- 2x3 stk. aftagelige alu-sider i 600 mm højde
- 2-delt alu-baglåge i 600 mm højde
Den nye kærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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