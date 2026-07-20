Tog kørte ind i træstammer

Mandag 20. juli 2026 kl: 09:33

Banedanmark kontaktede et kvarter senere Syd- og Sønderjyllands Politi og fortalte, hvad der var sket - et lokaltog, der kørte fra Varde mod Skjern, havde ramt flere træstammer og grene, der lå på skinnerne nogle hundrede meter syd for jernbaneoverskæringen ved Østerbro og Storegade i Ølgod. Umiddelbart efter, at toget havde ramt stammer og grene, standsede lokomotivføreren toget. Da toget var standset, åbnede lokomotivføreren togets døre, så togets to passagerer kunne forlade toget. Politiet oplyser, at ingen personer kom til skade, og at toget blev ikke afsporet.









Politiet kunne søndag ikke fastslå, hvordan træstammerne og grenene var endt på skinnerne. En af de muligheder, som politiet undersøger, er, om nogen bevidst har placeret dem der.









- Vi tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare. En af de muligheder, vi undersøger, er, om nogen i kådhed eller tankeløshed bevidst har lagt genstandene på skinnerne. Men vi efterforsker bredt og holder alle relevante muligheder åbne, siger Søren Theilgaard Rønnow, der er vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.









Omfattende undersøgelser på stedet

Syd- og Sønderjyllands Politi's undersøgelser omfattede blandt andet søgninger med politihunde, brug af drone, kriminaltekniske undersøgelser, undersøgelse af skinnerne og banelegemet for eventuelle skader, indhentning af videoovervågning samt afhøringer af passagerer og andre vidner. Togtrafikken gennem Ølgod blev indstillet, mens undersøgelserne stod på.









Politiet efterlyser vidner og videoovervågning

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne høre fra personer, der kan have set eller hørt noget, som kan have betydning for sagen. Politiet vil særligt gerne tale med de to passagerer i det pågældende tog. Politiet efterlyser desuden videoovervågning og observationer fra området omkring:

Østerbro

Storegade

Torvegade

Voldgade

Søndervænget





Politiet er interesseret i observationer og optagelser fra tidsrummet lørdag klokken 22.00 til søndag klokken 08.00. Politiet beder opfordrer bilister, der har kørt i området i det relevante tidsrum med dashcam, om at sikre optagelserne og undersøge, om de viser personer, køretøjer eller anden aktivitet, der kan være relevant for sagen. Personer med oplysninger eller relevante optagelser kan kontakte politiet på telefon 114.









- Selv en observation, der umiddelbart kan virke ubetydelig, kan vise sig at være relevant for vores efterforskning. Derfor opfordrer vi alle, der har befundet sig i området i løbet af natten eller de tidlige morgentimer, til at overveje, om de har set personer, køretøjer eller anden usædvanlig aktivitet, understreger Søren Theilgaard Rønnow.

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