Bus væltede i nordvest for Randers
Mandag 20. juli 2026 kl: 09:49Af: Redaktionen
Østjyllands Politi modtog torsdag morgen en anmeldelse om, at en blå rutebus med passagerer var væltet i grøften på Viborgvej ved landsbyen Læsten nordvest for Randers. Bussens chauffør - en 84-årig mand - mistede af ukendte årsager herredømmet over bussen, der var væltet ned i en privat have
Ifølge Østjyllands Politi var bussen af ukendte årsager væltet og endt på siden i en privat have. Rutebussen var kommet kørende i retning mod Randers, inden den var landet i grøften i modsatte side af vejen.
Politiet oplyser, at bussens to passagerer og buschauffør selv var kommet ud af bussen gennem bagruden, der var blevet knust med en nødhammer.
En enkelt passager blev efterfølgende kørt med ambulance til hospitalet for at blive behandlet for skader. Chaufføren blev også tilset, men han havde ikke umiddelbart fået nogen behandlingskrævende skader.
Politiet oplyser, at omstændighederne op til ulykken ikke er endeligt klarlagt, og at sagen fortsat er under efterforskning.
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