Svensk lastbilproducent oplevede øget efterspørgsel

Torsdag 23. juli 2026 kl: 09:34

Punkter fra Scania's kvartalsrapport - andet kvartal 2026 (andet kvartal 2025 i parentes):

Nettosalget steg med 6 procent til 53,1 milliarder svenske kroner (49,9)

Justeret driftsmargin udgjorde 11,6 procent (9,8)

Leverancerne steg med 7 procent til 26.274 køretøjer, hvoraf 265 (117) var nul-emissionskøretøjer (ZEV)

Ordreindgang steg med 41 procent til 28.743 køretøjer, hvoraf 321 (156) var nul-emissionskøretøjer (ZEV)





Scania peger på, at kvartalet var præget af stor efterspørgsel og en voksende serviceforretning. Scania fortsatte med at investere i den teknologi, produkter og industrielle kapacitet, der skal styrke virksomhedens konkurrenceevne og forme fremtidens transportsystemer.









Nettosalget steg i forhold til samme periode sidste år. Rentabiliteten blev forbedret drevet af højere lastbilleverancer, et fordelagtig produktmiks, fortsatte omkostningseffektiviseringer og en stærk udvikling inden for serviceforretningen. Disse faktorer mere end opvejede de øgede investeringer i forskning og udvikling samt omkostninger forbundet med opbygningen af Scania's industrielle hub i Kina.









Ordreindgangen for lastbiler steg markant - først og fremmest som følge af høj aktivitet i Brasilien gennem låneprogrammet Move Brazil samt den fortsatte opskalering af Scania's Next-Era-sortimentet for trækkere i Kina. Lastbilleverancerne steg også i forhold til samme periode sidste år.









- Scania leverede et stærkt resultat i andet kvartal. Det viser styrken i vores kundetilbud og den tillid, vores kunder har til os. Jeg er stolt over det, vi har leveret i en tid præget af makroøkonomisk og geopolitisk usikkerhed samt en stadig hårdere global konkurrence, siger Christian Levin, der er administrerede direktør og koncernchef for Scania og Traton Group.

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