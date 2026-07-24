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LETTE LASTBILER:

De elektriske gik 0,5 procent tilbage

Fredag 24. juli 2026 kl: 10:04
Af: Jesper Christensen

I perioden fra 1. januar til 30 juli blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 203 nye batteri-elektriske lette lastbiler i segmentet 3501 til 16.000 kg. Det var en enkelt færre end i den tilsvarende periode sidste år, hvor antallet endte på 204. Mercedes-Benz holder trods et fald fra 148 til 100 fast i førstepladsen

I nedenstående tabel kan man se antallet af nyregistrerede batteri-elektriske lette lastbiler med tilhørende markedsandele i årets første seks måneder sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.


Nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler - 3.501 kg - 16.000 kg

Mærke

Januar - juni 2026

Januar - juni 2025

Ændring  

i procent

Antal

Andel

Antal

Andel


Mercedes-Benz

100

49,26 %

148

72,55 %

-32,43 %

Renault

27

13,30 %

2

0,98 %

1.250,00 %

Maxus

25

12,32 %

6

2,94 %

316,67 %

Toyota

20

9,85 %

10

4,90 %

100,00 %

Iveco

11

5,42 %

12

5,88 %

-8,33 %

Fiat

6

2,96 %

0

-

100,00 %

Ford

6

2,96 %

21

10,29 %

-71,43 %

Citroen

3

1,48 %

0

-

100,00 %

Peugeot

3

1,48 %

0

-

100,00 %

DAF

1

0,49 %

0

-

100,00 %

Fuso

1

0,49 %

4

1,96 %

-75,00 %

BMC

0

-

1

0,49 %

-

I alt

203


204


0,49 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)



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