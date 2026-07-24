LETTE LASTBILER:
I perioden fra 1. januar til 30 juli blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 203 nye batteri-elektriske lette lastbiler i segmentet 3501 til 16.000 kg. Det var en enkelt færre end i den tilsvarende periode sidste år, hvor antallet endte på 204. Mercedes-Benz holder trods et fald fra 148 til 100 fast i førstepladsen
I nedenstående tabel kan man se antallet af nyregistrerede batteri-elektriske lette lastbiler med tilhørende markedsandele i årets første seks måneder sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.
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De elektriske gik 0,5 procent tilbage
Fredag 24. juli 2026 kl: 10:04Af: Jesper Christensen
I perioden fra 1. januar til 30 juli blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 203 nye batteri-elektriske lette lastbiler i segmentet 3501 til 16.000 kg. Det var en enkelt færre end i den tilsvarende periode sidste år, hvor antallet endte på 204. Mercedes-Benz holder trods et fald fra 148 til 100 fast i førstepladsen
I nedenstående tabel kan man se antallet af nyregistrerede batteri-elektriske lette lastbiler med tilhørende markedsandele i årets første seks måneder sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år.
Nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler - 3.501 kg - 16.000 kg
Mærke
Januar - juni 2026
Januar - juni 2025
Ændring
i procent
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
100
49,26 %
148
72,55 %
-32,43 %
Renault
27
13,30 %
2
0,98 %
1.250,00 %
Maxus
25
12,32 %
6
2,94 %
316,67 %
Toyota
20
9,85 %
10
4,90 %
100,00 %
Iveco
11
5,42 %
12
5,88 %
-8,33 %
Fiat
6
2,96 %
0
-
100,00 %
Ford
6
2,96 %
21
10,29 %
-71,43 %
Citroen
3
1,48 %
0
-
100,00 %
Peugeot
3
1,48 %
0
-
100,00 %
DAF
1
0,49 %
0
-
100,00 %
Fuso
1
0,49 %
4
1,96 %
-75,00 %
BMC
0
-
1
0,49 %
-
I alt
203
204
0,49 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Formodet bagmand til indsmugling af over 10 ton hash er udleveret fra Spanien
- Lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidskørsel
- De elektriske gik 0,5 procent tilbage
- Sengetrailer har en tilladt totalvægt på godt 110 tons
- Svensk lastbilproducent oplevede øget efterspørgsel
- Narkosælgere blev sigtet for ulovlig transport af farligt gods
- Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
- Transportvirksomhed i Ballerup hentede ny to-akslet kærre i Hedensted
- Fire-akslet trailer kan rumme 71 kubikmeter skrot
- Personbiler bliver også taget for overlæs
- Tysk vognmandsorganisation er uforstående over for et enkelt punkt
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