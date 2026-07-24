Lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidskørsel

Fredag 24. juli 2026 kl: 10:36

Politiet oplyser videre, at en alkometertest viste, at den rumænske chauffør havde en promille på "et godt stykke over to". Den 54-årige mandlige chauffør blev anholdt klokken 20.03 og sigtet for spirituskørsel og vanvidskørsel. Lastbilen blev beslaglagt, og den 54-årige vil formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør senere fredag.





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