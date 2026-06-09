Tirsdag 9. juni 2026 kl: 10:47









(Alle foto: Rolf Brems)





Odense Letbanes service- og vedligeholdelsescenter syd for OUH, hvor 13 letbanetog har holdt stille siden fredag 22. maj. Mandag aften blev et af togene kørt op på en specialtransport, som kørte det forbi broerne på Nyt OUH.





Nogle af letbanetogene befandt sig på den anden side af Nyt OUH, da det blev opdaget, at understøttelsen på to gangbroer var blevet fjernet. Her er et billede fra Taarup i den nordvestlige del af Odense, hvor letbanen har sin anden endestation, men ikke et vedligeholdelsescenter.









Specialtransporten fra Tyskland var en af den lange, som krævede lidt ekstra plads og opsyn.





Tirsdag aften skal specialtransporten i gang igen for at flytte yderligere letbanetog udenom gangbroerne på Nyt OUH.