Når man ikke kan køre under...
Tirsdag 9. juni 2026 kl: 10:47Af: Jesper Christensen
En specialtransport fra Tyskland er kommet til Odense for at hjælpe Odense Letbane med at komme omkring problemet med manglende sikkerhedsgodkendelse. (Foto: Rolf Brems)
... må man køre udenom. Det er konklusionen hos Odense Letbane, som søndag - efter 14 dage med kun tre tog - fik transporteret en letbanetog uden om de to broer på Nyt OUH, der mangler en understøttelse - og som derfor betyder, at Odense Letbane mangler en sikkerhedsgodkendelse
Mandag aften var specialtransporten, der var rekvireret i Tyskland på arbejde igen og fik flyttet to tog uden om Nyt OUH, så Odense Letbane tirsdag kunne køre med en lidt større kapacitet.
Tirsdag aften skal specialtransporten i gang igen for at flytte yderligere letbanetog udenom gangbroerne på Nyt OUH.
(Alle foto: Rolf Brems)
Odense Letbanes service- og vedligeholdelsescenter syd for OUH, hvor 13 letbanetog har holdt stille siden fredag 22. maj. Mandag aften blev et af togene kørt op på en specialtransport, som kørte det forbi broerne på Nyt OUH.
Nogle af letbanetogene befandt sig på den anden side af Nyt OUH, da det blev opdaget, at understøttelsen på to gangbroer var blevet fjernet. Her er et billede fra Taarup i den nordvestlige del af Odense, hvor letbanen har sin anden endestation, men ikke et vedligeholdelsescenter.
Specialtransporten fra Tyskland var en af den lange, som krævede lidt ekstra plads og opsyn.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Udstationeringssatser bliver opdateret pr. onsdag 1. juli
- Svensk-dansk postkoncern bygger ny terminal i Nordsverige
- Ny dieselmotor øger brændstofeffektivitet med op til fire procent
- Tre-akslet kærre er leveret med bagtip
- Netløsning kan løfte elektrificering et skridt frem
- Lastbilproducent vil investere 70 millioner euro i fransk fabrik
- Når man ikke kan køre under...
- Kronprinsen var med de sidste motorkøretøjer over den gamle bro over Storstrømmen
- Transportvirksomhed tog tre to-akslede trailere med gardiner
- Balance mellem mænd og kvinder skaber basis for et godt arbejdsklima
- Landtransport med fokus på vand har fået fire nye gardintrailere
- Speditører ser gode takter i regeringsgrundlag, men kan ikke finde transport og logistik mangler
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!