Speditionsvirksomhed er blandt Danmarks bedst ledede virksomheder

Torsdag 4. juni 2026 kl: 13:37

Af: Redaktionen Repræsentanter for Alpi Danmark modtog onsdag aften Deloitte's pris for god ledelse.

For Alpi er anerkendelsen et resultat af mange års målrettet arbejde med både forretning, kultur og mennesker.









- Vi er naturligvis meget stolte af denne anerkendelse. Den er et skulderklap til alle medarbejdere, som hver dag bidrager til at skabe værdi for kunderne og til det stærke arbejdsfællesskab, der kendetegner Alpi, siger Kjeld Tygesen, der er administrerende direktør i Alpi Danmark.









Den uafhængige jury fremhæver især Alpi's stærke kultur, hvor mennesker og relationer spiller en central rolle. Samtidig peger juryen på virksomhedens stabile og robuste drift og langsigtede tilgang som væsentlige årsager til den positive udvikling gennem en årrække.









Alpi har gennem de senere år haft fokus på at udvikle virksomheden med afsæt i både forretningsmæssige resultater, medarbejdertrivsel og ansvarlig virksomhedsledelse.









- Vi tror på, at langsigtet succes skabes gennem stærke relationer og at stærke fællesskaber skaber stærke resultater. Derfor er vi særligt glade for, at juryen anerkender vores kultur og værdier som en vigtig del af vores forretning, siger Morten H. Nielsen, der er administrerende direktør i Alpi Air&Sea.









Best Managed Companies-programmet drives af Deloitte og findes i mere end 45 lande verden over. Virksomhederne vurderes blandt andet på strategi, kompetencer, innovation, kultur, governance og økonomiske resultater.









Prisen blev uddelt på Hotel d’Angleterre onsdag aften, hvor repræsentanter fra Alpis management gruppe deltog.

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