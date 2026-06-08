Letbanetog kører igen i Odense - i begrænset omfang
Mandag 8. juni 2026 kl: 12:01Af: Redaktionen
Søndag aften fik Odense Letbane ved hjælp af en specialtransport transporteret et letbane tog om på den "rigtige" side af OUH, så det mandag var muligt at genoptage driften i et begrænset omfang efter, at Odense Letbane lørdag løb tør for letbanetog
Odense Letbane oplyser, at driften mandag blev genoptaget med to togsæt, der kører mellem Tarup og Ikea.
- Vi står i en situation, hvor det fortsat er usikkert, hvornår den normale letbanedrift på hele strækningen kan genoptages. Derfor har vi undersøgt alternative løsninger, og vi har nu rekvireret en specialblokvogn fra Tyskland, som gør det muligt at flytte togsæt og dermed få letbanen tilbage i drift mellem Tarup og IKEA, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
Driften indstillet igen mandag klokken 19 og resten af aftenen, så der kan flyttes yderligere togsæt med specialtransport til Idrætsparken i Odense, så Odense Letbane kan øge frekvensen fra tirsdag morgen.
Samtidig fortsætter indsatsen for at få godkendt drift på hele strækningen mellem Tarup Center og Hjallese St. Odense Letbane forventer, at Trafikstyrelsen vil modtage en ansøgning med valideret dokumentation for sikkerheden ved Nyt OUH-gangbroerne i løbet af denne uge.
Odense Letbane har siden fredag aften 22. maj kørt med reduceret kapacitet, da letbanen mistede sin sikkerhedsgodkendelse, fordi understøttelsen af to gangbroer ved Nyt OUH, der er ved at blive opført i Odense, var blevet fjernet.
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