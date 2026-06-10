Batteri-elektriske lastbiler over 16 tons er gået fra 60 til 152
Onsdag 10. juni 2026 kl: 13:26Af: Jesper Christensen
Siden årsskiftet og frem til og med 31. maj er der blevet nyregistreret 152 batteri-elektriske lastbiler i Danmark. Det er 92 flere end i samme periode sidste år, hvilket svarer til en fremgang på 153,3 procent. Det fremgår af de
seneste tal fra Bilstatistik.dk
Det er især Mercedes-Benz, der med 59 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler markerer sig på området. I forhold til samme periode sidste år, hvor Mercedes-Benz kunne notere 12 nyregistrerede batterielektriske lastbiler, er der tale om en forskel på 391 procent.
Mercedes-Ben tyske konkurrent, MAN, kan også være med, nor det gælder procentvis fremgang. I de første fem måneder af 2024 fik MAN nyregistreret 3 batteri-elektriske lastbiler. I år nåede tallet op på 35, hvilket svarer til en fremgang på 1.006 procent.
Scania, der er en del af samme koncern som MAN, har fået nyregistreret 26 batteri-elektriske lastbiler i perioden januar - maj i år mod 7 i den tilsvarende periode sidste år. Det svarer til en fremgang på 271,43 procent.
Volvo Trucks, der med 38 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler var nummer et i perioden januar - maj sidste år, har i den tilsvarende periode i år fået nyregistreret 26. Det svarer til en nedgang på 31,58 procent.
DAF markerer sig i statistikken over nye batteri-elektriske lastbiler med 4, mens Renault Trucks, der er er en del af samme koncern som Volvo Trucks, har fået nyregistreret 2 batteri-elektriske lastbiler.
Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton
Mærke
Januar - maj 2026
Januar - maj 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring
Mercedes-Benz
59
38,82 %
12
20,00 %
391,67 %
MAN
35
23,03 %
3
5,00 %
1.066,67 %
Scania
26
17,11 %
7
11,67 %
271,43 %
Volvo Trucks
26
17,11 %
38
63,33 %
-31,58 %
DAF
4
2,63 %
0
-
100,00 %
Renault Trucks
2
1,32 %
0
-
100,00 %
I alt
152
60
153,3 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
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