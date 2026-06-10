Batteri-elektriske lastbiler over 16 tons er gået fra 60 til 152

Onsdag 10. juni 2026 kl: 13:26

Det er især Mercedes-Benz, der med 59 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler markerer sig på området. I forhold til samme periode sidste år, hvor Mercedes-Benz kunne notere 12 nyregistrerede batterielektriske lastbiler, er der tale om en forskel på 391 procent.









Mercedes-Ben tyske konkurrent, MAN, kan også være med, nor det gælder procentvis fremgang. I de første fem måneder af 2024 fik MAN nyregistreret 3 batteri-elektriske lastbiler. I år nåede tallet op på 35, hvilket svarer til en fremgang på 1.006 procent.









Scania, der er en del af samme koncern som MAN, har fået nyregistreret 26 batteri-elektriske lastbiler i perioden januar - maj i år mod 7 i den tilsvarende periode sidste år. Det svarer til en fremgang på 271,43 procent.









Volvo Trucks, der med 38 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler var nummer et i perioden januar - maj sidste år, har i den tilsvarende periode i år fået nyregistreret 26. Det svarer til en nedgang på 31,58 procent.









DAF markerer sig i statistikken over nye batteri-elektriske lastbiler med 4, mens Renault Trucks, der er er en del af samme koncern som Volvo Trucks, har fået nyregistreret 2 batteri-elektriske lastbiler.









Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton Mærke Januar - maj 2026 Januar - maj 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring Mercedes-Benz 59 38,82 % 12 20,00 % 391,67 % MAN 35 23,03 % 3 5,00 % 1.066,67 % Scania 26 17,11 % 7 11,67 % 271,43 % Volvo Trucks 26 17,11 % 38 63,33 % -31,58 % DAF 4 2,63 % 0 - 100,00 % Renault Trucks 2 1,32 % 0 - 100,00 % I alt 152

60

153,3 %

(Kilde: Bilstatistik.dk)

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