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Batteri-elektriske lastbiler over 16 tons er gået fra 60 til 152

Onsdag 10. juni 2026 kl: 13:26
Af: Jesper Christensen

Siden årsskiftet og frem til og med 31. maj er der blevet nyregistreret 152 batteri-elektriske lastbiler i Danmark. Det er 92 flere end i samme periode sidste år, hvilket svarer til en fremgang på 153,3 procent. Det fremgår af de
seneste tal fra Bilstatistik.dk

Det er især Mercedes-Benz, der med 59 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler markerer sig på området. I forhold til samme periode sidste år, hvor Mercedes-Benz kunne notere 12 nyregistrerede batterielektriske lastbiler, er der tale om en forskel på 391 procent. 


Mercedes-Ben tyske konkurrent, MAN, kan også være med, nor det gælder procentvis fremgang. I de første fem måneder af 2024 fik MAN nyregistreret 3 batteri-elektriske lastbiler. I år nåede tallet op på 35, hvilket svarer til en fremgang på 1.006 procent.


Scania, der er en del af samme koncern som MAN, har fået nyregistreret 26 batteri-elektriske lastbiler i perioden januar - maj i år mod 7 i den tilsvarende periode sidste år. Det svarer til en fremgang på 271,43 procent. 


Volvo Trucks, der med 38 nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler var nummer et i perioden januar - maj sidste år, har i den tilsvarende periode i år fået nyregistreret 26. Det svarer til en nedgang på 31,58 procent.


DAF markerer sig i statistikken over nye batteri-elektriske lastbiler med 4, mens Renault Trucks, der er er en del af samme koncern som Volvo Trucks, har fået nyregistreret 2 batteri-elektriske lastbiler.


Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton

Mærke

Januar - maj  2026

Januar - maj 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring

Mercedes-Benz

59

38,82 %

12

20,00 %

391,67 %

MAN

35

23,03 %

3

5,00 %

1.066,67 %

Scania

26

17,11 %

7

11,67 %

271,43 %

Volvo Trucks

26

17,11 %

38

63,33 %

-31,58 %

DAF

4

2,63 %

0

-

100,00 %

Renault Trucks

2

1,32 %

0

-

100,00 %

I alt

152


60


153,3 %

(Kilde: Bilstatistik.dk)



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