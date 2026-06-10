Fire fire-akslede tiptrailere er bygget til asfalttransport

Onsdag 10. juni 2026 kl: 11:14

Af: Redaktionen Den ene af de fire nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tip-trailere, da den blev hentet af en trækker fra Johs. Sørensen & Sønner. (Foto: Lastas)

Om de fire nye asfalt tip-trailere fra KelBerg:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Chassis i QE690-stål

Cyklistværn i begge sider

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Fjerde aksel er selvstyrende





Kassen-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forreste og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde

Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler

Kassen er Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade

Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Blå rullepresenning på 70 mm alu-rør

Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt- og bakalarm

De nye trailere er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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