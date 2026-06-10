Fire fire-akslede tiptrailere er bygget til asfalttransport
Onsdag 10. juni 2026 kl: 11:14Af: Redaktionen
Den ene af de fire nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tip-trailere, da den blev hentet af en trækker fra Johs. Sørensen & Sønner. (Foto: Lastas)
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret fire nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tiptrailere Johs. Sørensen & Sønner Aarhus A/S. Tiptrailerne kan rumme 34 kubikmeter i kassen, der er forsynet med rullepresenning på rør
Om de fire nye asfalt tip-trailere fra KelBerg:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Chassis i QE690-stål
- Cyklistværn i begge sider
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion. Fjerde aksel er selvstyrende
Kassen-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
- Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forreste og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
- Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
- Kassen er Isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
- Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Blå rullepresenning på 70 mm alu-rør
- Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt- og bakalarm
De nye trailere er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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