Rigsrevisionen skal undersøge kontrollen med grisetransporter til udlandet

Torsdag 11. juni 2026 kl: 10:23

Undersøgelsen vil omfatte en vurdering af følgende spørgsmål:

Har Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemført de kontroller, som de skal?

Har Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri benyttet deres muligheder for sanktionering og opfølgning?





Undersøgelsen tager blandt andet udgangspunkt i en politisk aftale fra 25. juni 2020, hvor den daværende S-Regering indgik en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og

datadrevet kontrolkoncept for dyretransporter.









Det fremgår af notatet om undersøgelsen af kontrollen med grisetransporter til udlandet, at antallet af grise, der transporteres over otte timer er steget med knap 100 procent fra omkring 6,9 millioner i 2015 til omkring 13,6 millioner i 2025.









Politisk aftale af 25. juni 2020 om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og datadrevet kontrolkoncept for dyretransporter





Aftalen indeholder følgende initiativer:

Helhedsorienteret kontrolkoncept

Styrket kontrol af logbøger

Stikprøvekontrol ved pålæsning (indladningskontrol) og aflæsning af dyr

Styrket eksportsyn

Ny prioriteret indsats i form af dybdegående kontrol

Ny model for opfølgning og sanktionering

Datadrevet kontrol

Internationalt samarbejde









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