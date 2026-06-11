Rigsrevisionen skal undersøge kontrollen med grisetransporter til udlandet
Torsdag 11. juni 2026 kl: 10:23Af: Jesper Christensen
Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge kontrol med grisetransporter til udlandet. Undersøgelsens formål vil være at vurdere, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har gennemført en effektiv kontrol med grisetransporter til udlandet i perioden 2020-2026
Undersøgelsen vil omfatte en vurdering af følgende spørgsmål:
- Har Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemført de kontroller, som de skal?
- Har Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri benyttet deres muligheder for sanktionering og opfølgning?
Undersøgelsen tager blandt andet udgangspunkt i en politisk aftale fra 25. juni 2020, hvor den daværende S-Regering indgik en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og
datadrevet kontrolkoncept for dyretransporter.
Det fremgår af notatet om undersøgelsen af kontrollen med grisetransporter til udlandet, at antallet af grise, der transporteres over otte timer er steget med knap 100 procent fra omkring 6,9 millioner i 2015 til omkring 13,6 millioner i 2025.
Politisk aftale af 25. juni 2020 om et helhedsorienteret, mere risikobaseret og datadrevet kontrolkoncept for dyretransporter
Aftalen indeholder følgende initiativer:
- Helhedsorienteret kontrolkoncept
- Styrket kontrol af logbøger
- Stikprøvekontrol ved pålæsning (indladningskontrol) og aflæsning af dyr
- Styrket eksportsyn
- Ny prioriteret indsats i form af dybdegående kontrol
- Ny model for opfølgning og sanktionering
- Datadrevet kontrol
- Internationalt samarbejde
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