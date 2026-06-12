Lastbilchauffør overtrådte sin vigepligt

Fredag 12. juni 2026 kl: 11:10

Af: Jesper Christensen Personbilen, der kom kørende i modsatte retning ad Cementvej, blev ført af en 61-årig kvinde fra Solrød, som måtte på hospitalet til behandling med alvorlige, men ikke livstruende skader. En hund i personbilen kom til skade og blev bragt til dyrehospitalet til behandling, mens øvrige passagerer slap fra uheldet uden at være kommet alvorligt tilskade.





Lastbilchaufføren - en 50-årig kvinde fra Ukraine - blev afhørt med tolk, og lastbilen blev gennemgået af tungvognsspecialister, som ikke fandt nogen fejl eller mangler.









Midt- og Vestsjællands Politi optog rapport og den udenlandske lastbilchauffør kan forvente et retsligt efterspil for sin vigepligtsforseelse.



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