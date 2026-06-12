Tunge forsendelse kan også komme med fly

Fredag 12. juni 2026 kl: 13:54

DHL Express vil med sin Heavy Weight Express-løsning styrke sin position som en global aktør, der kan transportere tungt gods hurtigt og pålideligt til over 220 lande og territorier. Servicen understøttes af DHL’s eget fly- og transportnetværk, hvilket sikrer stabil kapacitet, forudsigelige leveringstider og ensartet håndtering verden over.









Heavy Weight Express er udviklet til brancher, hvor pålidelighed og rettidig levering er afgørende. Servicen kombinerer hurtig, tidsbestemt levering med fuld kontrol fra start til slut, proaktiv overvågning og en transparent samlet pris. Det fjerner blandt andet prisvotalitet og usikkerhed om omkostninger, der ofte forbindes med andre dele af fragtmarkedet. DHL giver kunderne garanterede ekspres-transittider, fuld tracking af forsendelsen i hele forløbet efter DHL’s standarder - herunder håndteringsprocedurer for stødfølsomme, værdifulde eller regulerede varer.









Introduktionen af HWX understøttes af særlige "Heavy Weight Priority Desks" verden over. Her overvåger specialiserede hold forsendelserne løbende, opdager hurtigt eventuelle afvigelser og griber ind i realtid samtidig med, at de er i tæt dialog med kunderne for at sikre en stabil transport uden afbrydelser.









DHL fremhæver, at hver forsendelse får sin egen dedikerede sagsbehandler, hvilket giver kunderne den forudsigelighed og personlige opmærksomhed, man ofte forbinder med mindre eller specialiserede logistikudbydere, men her kombineret med styrken fra DHL’s globale netværk, ensartede processer og døgnbemandede drift.









Seks brancher med kritisk behov for tunge ekspresforsendelser Løsningen imødekommer ifølge DHL seks kritiske scenarier, som transport- og logistik-koncernen med speciale i ekspresforsendelser, har identificeret på tværs af globale industrier:

at undgå produktionsnedbrud

athåndtere program- og produktlanceringer med faste deadlines

at optimere arbejdskapitalen ved at reducere lagerbinding

at understøtte indkøbsdrevne storskalaforsendelser

at leve op til strikse krav til specialhåndtering

at sikre stabilitet i komplekse forsyningskæder på tværs af flere lokationer





Behovene er særligt fremtrædende inden for teknologisektoren, bilindustrien, ingeniør- og maskinbranchen, life sciences, medicinalindustrien samt olie-, gas- og energisektoren; industrier, hvor selv små forsinkelser kan få store økonomiske konsekvenser.









DHL's HWX vil kunne reducere afsenderens afhængighed af svingende kapacitet hos flyselskaber og fjerner omkostningsusikkerheden ved tillægsgebyrer og håndteringsafgifter. Ifølge DHL giver den nye service kunderne stabiliteten ved at have én samlet leverandør fra afhentning til levering. DHL Express driver sin egen flyflåde, sine egne sorteringsanlæg, gateways, toldoperationer og ”til-dør”-levering, hvilket giver forudsigelighed for kunderne - også i perioder med global uro eller begrænset flykapacitet.

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