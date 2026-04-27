Politiet tjekkede busser og udskrev bøder

Mandag 27. april 2026 kl: 13:00

Under kontrollerne, der fandt sted på onsdag på Kragholmen i Frederikshavn og torsdag på Horsevang i Hjørring, blev i alt 30 busser samt flere lastbiler og påhængskøretøjer blev undersøgt.





Onsdag 22. april - Kragholmen, Frederikshavn:

10 busser kontrolleret på bremserullefelt:

5 påtaler for genstande i førerens synsfelt (billeteringsudstyr)

1 synsindkaldelse på grund af skævbremsning

3 synsindkaldelser på grund af øvrige fejl

4 busser med skævbremsning (20 - 30 procent) - rapport til værksted





Derudover:

4 sættevognstog kontrolleret:

1 lastbil indkaldt til syn (ikke-bremserelaterede fejl)

3 påhængsvogne indkaldt til syn (2 på grund af skævbremsning, 1 på grund af andre fejl)





Torsdag 23. april 2026 - Horsevang, Hjørring - DM i Skills:





20 busser kontrolleret:

4 indkaldt til kontrolsyn på grund af skævbremsning over tilladt niveau

7 indkaldt til kontrolsyn på grund af øvrige fejl (blandt andet lygter, emission og defekte sikkerhedsseler)

2 busser fik afmonteret nummerplader på grund af alvorlige bremsefejl

1 bus fik kørselsforbud på grund af bremser

1 bus fik forbud mod kørsel med passagerer, da der var 14 defekte sikkerhedsseler

1 varebil med påhængsvogn fik afmonteret nummerplader på grund af manglende bremsevirkning og lygtefejl





Derudover:

2 busselskaber sigtet for anvendelse af bus godkendt til rutekørsel til lejlighedsvis kørsel (afgiftssager)

Flere mindre mangler - blandt andet manglende kontrol af ildslukkere

1 buschauffør førte bus med udløbet kørekort til kategori D (udløbet i 6 måneder)





- Når vi ser så mange alvorlige fejl på så kort tid, giver det anledning til bekymring. Særligt når det handler om køretøjer, der transporterer mange mennesker, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der leder Tungvognscenter Nord.









- At to busser må få afmonteret nummerpladerne, flere får kørselsforbud og at næsten halvdelen af de kontrollerede busser skal til syn, viser, at der fortsat er behov for et stort fokus på sikkerheden i branchen. De her tunge køretøjer transporterer utroligt mange mennesker hver dag og tilbagelægger tusindvis af kilometer på vejene. Både for chaufførens, passagerernes og øvrige trafikanters sikkerhed skal tingene simpelthen være i orden, siger han videre.





Hos Nordjyllands Politi vurderer man, at kontrollerne har afsløret en bred vifte af fejl i både bremser, sikkerhedsudstyr og lovmæssige forhold.









- Vi har set fejl i stort set alle kategorier – det er ikke enkeltstående problemområder. Det understreger, at der er behov for løbende vedligehold og skærpet opmærksomhed fra vognmændene, påpeger Claus Kjær-Pedersen.









Nordjyllands Politi fortsætter de målrettede kontroller i trafikken med fokus på tunge køretøjers tekniske stand og trafiksikkerhed.





















