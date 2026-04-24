Rumænske palletyve blev taget af politiet
Fredag 24. april 2026 kl: 11:25Af: Redaktionen
Klokken 23.24 torsdag aften fik Midt- og Sydsjællands Politi en anmeldelse om, at en bil med polske nummerplade var kørt op til bagindgangen ved en dagligvarebutik. Herefter var der kommet to personer ud af bilen, som var begyndt at læsse paller i bilen
Da politiet ankom til stedet traf de en 38-årig mand og en 35-årig kvinde, som begge fra Rumænien. De blev anholdt og sigtet for tyveri af flere europaller. Deres sager bliver også forelagt Udlændingestyrelsen.
- Rumænske palletyve blev taget af politiet
