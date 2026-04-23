To tog stødte sammen torsdag morgen

Torsdag 23. april 2026 kl: 08:41

Nordsjællands Politi oplyser videre, at vejstrækningen mellem Isterødvejen og Kagerup er afspærret og forventes at være lukket i længere tid. Derudover er Isterødvejen spærret mellem Gadevangsvej og Hillerødvejen, hvilket giver kø i begge retninger. Køen har også spredt sig til mange af de omkringliggende veje i og omkring Hillerød.









Politiet opfordrer til, at man respekterer afspærringerne.









Gribskovbanen er midlertidigt indstillet, og der kører togbus fra Hillerød mod Tisvildeleje og togbus fra Hillerød til Kagerup, hvor der fra Kagerup station kører tog mod Gilleleje og Helsingør.





