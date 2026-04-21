Sydjysk fjordhavn viste fremgang på både gods og økonomi

Tirsdag 21. april 2026 kl: 13:01

- Vi leverer et resultat, der dokumenterer, at vi driver en sund og konkurrencedygtig forretning. Vi formår at omsætte aktivitet til værdi - og det er i sidste ende det, der skaber vores styrke, siger formand for havnebestyrelsen i Kolding, Tobias Jørgensen (V).









- Vi opererer i et marked i bevægelse, hvor kravene til både effektivitet og bæredygtighed stiger. Her står vi stærkt - både kommercielt og strategisk, siger han videre.









Årsresultatet giver Kolding Havn et solidt fundament for de kommende års udvikling og investeringer.









Her har bestyrelsen for Kolding Havn ifølge Tobias Jørgensen en klar ambition om at udvikle sin forretning yderligere.









- Med en sund økonomi og stærke partnerskaber har vi det nødvendige afsæt til at investere i fremtiden og styrke vores position, fremhæver han.









Ledelsen af Kolding Havn kan også notere, at starten på 2026 har været positiv. Forventningen er, at 2026 bliver endnu et stærkt år - både når det gælder godsmængder og de økonomiske resultater.









- Havnens virksomheder og vores egne medarbejdere er afgørende for havnens samlede konkurrencekraft. De sikrer, at vi hver dag leverer effektiv drift af høj kvalitet - og det er fundamentet for vores resultater, siger Tobias Jørgensen.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.