Transportvirksomhed tog tre to-akslede trailere med gardiner
Mandag 8. juni 2026 kl: 12:23Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret tre nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere til Engsig Transport ApS, der har hjemsted i Ikast
Om de tre nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Rustfri værktøjskasse i venstre side
- To ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkeventil
- Trailerne er med lift på første aksel og Tridec-tvangsstyring af den bagerste aksel
- Hjul monteret med hvide fælgringe med chromhætter til hjulbolte
Gardin-opbygning:
- Fast tag med presenning med indbygget af-isningssystem
- Zepro-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
- Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- Dokumentrør under ladkant i venstre side
- 2 stk. optrin monteret ved lygtekasser i højre og venstre side
- Kamera med klap monteret på klap over lift
Trailerne er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.
De nye city gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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