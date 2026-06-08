Transportvirksomhed tog tre to-akslede trailere med gardiner

Mandag 8. juni 2026 kl: 12:23

Om de tre nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Rustfri værktøjskasse i venstre side

To ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkeventil

Trailerne er med lift på første aksel og Tridec-tvangsstyring af den bagerste aksel

Hjul monteret med hvide fælgringe med chromhætter til hjulbolte





Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning med indbygget af-isningssystem

Zepro-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening

Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Dokumentrør under ladkant i venstre side

2 stk. optrin monteret ved lygtekasser i højre og venstre side

Kamera med klap monteret på klap over lift

Trailerne er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.





De nye city gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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