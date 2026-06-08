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Transportvirksomhed tog tre to-akslede trailere med gardiner

Mandag 8. juni 2026 kl: 12:23
Af: Redaktionen

Transportvirksomhed tog tre to-akslede trailere med gardiner

Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret tre nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere til Engsig Transport ApS, der har hjemsted i Ikast

Om de tre nye to-akslede Kel-Berg city gardintrailere:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Rustfri værktøjskasse i venstre side
  • To ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkeventil
  • Trailerne er med lift på første aksel og Tridec-tvangsstyring af den bagerste aksel
  • Hjul monteret med hvide fælgringe med chromhætter til hjulbolte

Gardin-opbygning:
  • Fast tag med presenning med indbygget af-isningssystem
  • Zepro-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade og trådløs fjernbetjening
  • Bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystem. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
  • 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
  • Dokumentrør under ladkant i venstre side
  • 2 stk. optrin monteret ved lygtekasser i højre og venstre side
  • Kamera med klap monteret på klap over lift
 
Trailerne er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg. 
 

De nye city gardintrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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