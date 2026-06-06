Taxi-app og taxi-selskab har udvidet til Randers

Lørdag 6. juni 2026 kl: 11:18

Kørslen udføres af professionelle taxichauffører tilknyttet Dantaxi og styres af et etableret kørselskontor. Kunderne får dermed både fordelene ved Uber's teknologi og trygheden ved autoriseret taxikørsel inden for de danske regler. I første omgang står 10 taxier fra Dantaxi klar til at betjene byen.









Tidligere var Uber kendt for at knytte private bilister til sin app, hvor de private bilister med deres kørekort som eneste kvalifikation, udførte taxi-kørsel mod betaling. På det tidspunkt afviste Uber, at der var tale om taxikørsel. I 2018 fik stadfæstede Højesteret bøderne til fire Uber-chauffører for at have overtrådt Taxi-loven og Færdselsloven. I 2017 trak Uber sig ud af Danmark - for at vende tilbage i 2025 med at overtage etablerede taxi-selskaber.

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