Udenlandsk lastbilchauffør kørte mod færdselsretningen

Torsdag 4. juni 2026 kl: 09:28

Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi sendte flere politibiler til motorvejen, og sættevognstoget blev standset ved Afkørsel 49 ved Holeby. Chaufføren - en 47-årig uzbekisk mand - blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for andre.

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