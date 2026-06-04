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Udenlandsk lastbilchauffør kørte mod færdselsretningen

Torsdag 4. juni 2026 kl: 09:28
Af: Redaktionen

En politipatrulje på vej ad Motorvej E47 mod Rødbyhavn opdagede onsdag aften efter klokken 23 et udenlandsk sættevognstog, der kørte mod færdselsretningen i det sydgående spor

Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi sendte flere politibiler til motorvejen, og sættevognstoget blev standset ved Afkørsel 49 ved Holeby. Chaufføren - en 47-årig uzbekisk mand - blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for andre.



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