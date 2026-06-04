Lørdag holder letbanetogene i Odense stille

Torsdag 4. juni 2026 kl: 09:19

Siden fredag 15. maj har Odense kun har tre ud af 16 letbanetog til rådighed, hvilket har betydet reduceret drift. Og da de tre tog nu står over for at skulle gennem et lovpligtigt serviceeftersyn - og ikke må kører under to to broer ved sygehusbyggeriet for at komme til serviceanlægget på den anden side, indstiller Odense Letbane driften fra lørdag 6. juni.









- Vi må nu konstatere, at det ikke er muligt at få en ny sikkerhedsgodkendelse udstedt inden lørdag, som er skæringstidspunktet for, hvornår vores nuværende tre togsæt i drift skal gennem lovpligtigt serviceeftersyn. Derfor har vi ikke anden mulighed end at indstille kørslen helt, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør i Odense Letbane.









I stedet vil hele letbanestrækningen mellem Tarup Center og Hjallese Station blive betjent af erstatningsbusser. Busserne vil køre hvert 15. minut i hele letbanens normale driftsdøgn fra kl. 05 eller 06 morgen og indtil efter midnat.









Tidligst klar i næste uge

Onsdag var situationen, at den uafhængige assessor,d er skal gennemgå materiale, som byggeprojektet ved Nyt OUH har tilvejebragt som dokumentation for sikkerheden ved gangbroerne, der fører over letbanesporet ved Nyt OUH, fortsat er i gang med sit arbejde.









Når assessoren afslutter sit arbejde, skal dokumentationen via letbanes operatør, Keolis, sendes videre til Trafikstyrelsen, som skal udstede en ny sikkerhedsgodkendelse til Odense Letbane. Denne proces vil ifølge Odense Letbane tidligst være afsluttet i løbet af den kommende uge.









- Det er naturligvis en dybt beklagelig situation for letbanens kunder. Men jeg må også understrege, at sagen lige nu er ude af Odense Letbanes hænder. Situationen er påført letbanen udefra. Derfor har vores fokus de seneste to uger været på at få alle involverede parter til at læne sig ind over bordet, så vi får en så hurtig sagsbehandling som muligt, siger Dan Ravn.





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