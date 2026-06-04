Speditører ser gode takter i regeringsgrundlag, men kan ikke finde transport og logistik mangler

Torsdag 4. juni 2026 kl: 14:01

Danske Speditører fremhæver i en kommentar til grundlaget for den nye regering, at den sætter fokus på vækst, konkurrenceevne, regelforenkling, forsyningssikkerhed og grøn omstilling. Det er alle områder, som er afgørende for Danmarks fremtid, og som har stor betydning for de virksomheder, der hver dag sørger for, at varer og forsyninger bevæger sig sikkert og effektivt gennem Danmark og resten af verden.









Særligt ambitionen om at reducere erhvervslivets administrative byrder med 25 procent er efter Danske Speditører's mening vigtigt og positivt signal. Skal Danmark styrke sin position som attraktivt erhvervsland, er det afgørende, at det bliver lettere at drive virksomhed, fremhæver organisationen.









Transport og logistik er en forudsætning for ambitionerne

Samtidig undrer Danske Speditører sig over, at transport, logistik og forsyningskæder fylder så lidt i regeringsgrundlaget.









Det, mener Danske Speditører, er bemærkelsesværdigt, fordi SSFMV-Regeringen netop prioriterer områder som vækst, eksport, konkurrenceevne, forsyningssikkerhed og beredskab. Transport og logistik er ikke et særskilt politikområde ved siden af disse ambitioner - det er en grundlæggende forudsætning for, at de kan realiseres, påpeger organisationen og lægger sig dermed på linie med eksempelvis vognmandorganisationen DTL og transportorganisationen ITD.









Danske Speditører påpeger, at den danske økonomi er en åben økonomi, der er afhængig af internationale handelsstrømme og velfungerende forsyningskæder. De senere års geopolitiske kriser og forstyrrelser i de globale forsyningskæder har vist, hvor afgørende transportsektoren er for både virksomheder, borgere og samfundets samlede robusthed. Forsyningssikkerhed handler ikke alene om nationale beredskaber. Det handler også om at sikre, at gods kan bevæge sig effektivt på tværs af grænser og gennem internationale transportkorridorer, understreger Danske Speditører.









Et andet område, som efter Danske Speditører's vurdering fylder for lidt i regeringsgrundlaget, er udfordringen med mangel på arbejdskraft. Lige nu er der eksempelvis massiv chaufførmangel i Europa. Hvis Danmark skal styrke vækst, eksport og robusthed, er det afgørende, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de skal bruge. Det gælder også international arbejdskraft.









Grøn omstilling kræver de rette rammer

Danske Speditører bakker op om regeringens grønne ambitioner. Men ambitioner skal følges af rammevilkår, der gør omstillingen mulig i praksis. Derfor er det ifølge Danske Speditører vigtigt, at den nye regeringen kommende initiativer på området understøtter både den grønne omstilling og virksomhedernes konkurrenceevne. Ladeinfrastruktur, energikapacitet og investeringsvilkår bliver afgørende, når regeringen taler om vækst, eksport og konkurrenceevne.









Regeringens fokus på et stærkere totalberedskab og øget samarbejde mellem myndigheder, erhvervsliv og øvrige samfundsaktører er et initiativ, som speditørorganisationen også hilser velkommen, da speditions- og logistikbranchen spiller en central rolle i Danmarks forsyningssikkerhed og samfundsrobusthed.









Derfor ser man hos Danske Speditører frem til dialogen med den nye regering om, hvordan branchens erfaringer og viden kan bringes i spil i arbejdet med at styrke Danmarks beredskab.









Danske Speditører ser mange positive perspektiver i regeringsgrundlaget. Samtidig vil organisationen arbejde for at sætte transport, logistik og forsyningskæder på den politiske dagsorden, da vækst, eksport, forsyningssikkerhed og robusthed hænger sammen med og er afhængig af transport og logistik.









Danske Speditører ser frem til et tæt og konstruktivt samarbejde med den nye regering, hvor organisationen kan bidrage med perspektiver og erfaringer fra branchen, så minister, politikere, organisationer sammen kan skabe de bedste rammer for danske virksomheder og gøre Danmark stærkere.

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