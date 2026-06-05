Ny letbanestrækning i Hovedstaden åbner 22. august

Fredag 5. juni 2026 kl: 09:26

Af: Redaktionen (Foto: Hovedstadens Letbane - Søren Hytting)

- Testkørslerne på den nordlige del af strækningen har indtil videre forløbet godt og sikkert, så vi nu kan fastlægge en forventet dato for åbningen, siger bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen.









Han understreger, at åbningsdatoen forudsætter, at de afsluttende test- og godkendelser forløber som planlagt.









- Det bliver en stor dag for alle, der skal bruge Letbanen, og en vigtig milepæl for hele hovedstadsområdet. Vi glæder os til at byde passagererne velkommen på den samlede strækning, siger Jakob Thomasen.









Med åbningen af hele letbanen kan passagerer rejse direkte gennem otte kommuner og skifte til S-tog på seks stationer samt til regionaltog og busser undervejs. Det vil skabe hurtigere, mere direkte forbindelser på tværs af regionen uden om Københavns centrale knudepunkter.









- Når Letbanen åbner i sin fulde længde, markerer det et afgørende øjeblik for hele hovedstadsområdet. Vi skaber en ny sammenhæng i hverdagen, hvor det bliver langt lettere for borgerne at komme til vores hospitaler, hvad enten man er patient, pårørende eller medarbejder. Samtidig gør letbanen det muligt for studerende, pendlere og andre borgere at bevæge sig nemt på tværs af hovedstaden. Det har vi arbejdet for i mange år og er virkelig stort, siger regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S).









Folkefest og åbningsceremoni i Gladsaxe

Åbningen af den sidste etape af Hovedstadens Letbane med 17 nye stationer markeres blandt andet med en stor folkefest ved Gladsaxe Rådhus for borgere fra hele letbanens strækning. Her vil der være musik, aktiviteter og oplevelser for børn og voksne.









Åbningsdagen finder sted samme dag som Gladsaxedagen, der bidrager til rammen omkring arrangementet med yderligere aktiviteter i området.









- Vi glæder os til at byde alle Letbanens naboer velkommen i Gladsaxe - både på selve åbningsdagen lørdag 22. august og fremover, når Letbanen kører i sin fulde længde. Hovedstadens Letbane er et vigtigt skridt for at styrke mobiliteten og den kollektive transport i hele hovedstadsområdet, og snart binder den kommunerne langs Ring 3 tættere sammen, samtidig med at den forbinder dem bedre med resten af København, siger Gladsaxes borgmester, Serdal Benli (SF) og fortsætter:









- På den måde bliver hovedstadsområdet både mindre og større på samme tid. Mere sammenhængende, men med nye muligheder for at bevæge sig hurtigt på tværs af regionen.









Hovedstadens Letbane forventer at kunne offentliggøre et detaljeret åbningsprogram i løbet af sommeren.









Når Hovedstadens Letbane er åbnet i fuldt omfang, vil buslinie 300S blive nedlagt mellem Rødovre Nord og Lundtofte. Frem til åbningen af første etape af Hovedstadens Letbane kørte buslinie 300S også mellem Ishøj og Rødovre Nord.









Lidt om Hovedstadens Letbane:

Letbanen kører i dag fra Ishøj til Rødovre Nord (12 stationer)

Letbanen kører hvert 10. minut

Når de 17 nye stationer åbner til august, vil Letbanen køre hvert 5. minut i dagtimerne på hverdage og lørdage samt hvert 10. minut om aftenen og søndage

Togene er indrettet med fire flexområder, hvor der er plads til kørestole, barnevogne og cykler

Passagerer kan gratis medbringe cykel i letbanetoget

Letbanen forventes at transportere omkring 14 millioner passagerer om året fra 2030

Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden samt de 11 kommuner: Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk

















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