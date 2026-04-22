SIKKERHEDSTEST:: Svensk lastbilproducent har syv modeller med fem stjerner

Svensk lastbilproducent har syv modeller med fem stjerner

SIKKERHEDSTEST:

Onsdag 22. april 2026 kl: 12:48

Sikkerhed for lastbiler er også, hvordan sikkerheden sikres for øvrige trafikanter. (Foto: Volvo Trucks)

Den seneste Euro NCAP-sikkerhedsvurdering er baseret på en test, hvor den europæiske organisation fokuserede på lastbiler i segmentet for "Regional distributionskørsel". Her deltog Volvo med sin tunge FM-lastbilmodel som to-akslet forvogn i en 4x2-konfiguration, som opnåede fem stjerner for sine sikkerhedsegenskaber.









Følgende Volvo lastbilmodeller er indtil videre blevet belønnet med fem stjerner i Euro NCAP's sikkerhedstest:

Volvo FM 4x2 trækker

Volvo FM 4x2 forvogn

Volvo FM 6x2 forvogn

Volvo FH 4x2 trækker

Volvo FH 6x2 forvogn

Volvo FH Aero 4x2 trækker

Volvo FH Aero 6x2 forvogn









- Endnu engang ser vi et tydeligt bevis på, at Volvo Trucks står ved sit løfte om, at fokus på både aktiv og passiv sikkerhed fortsat udgør kernen i alt, hvad vi gør, siger Volvo Trucks’ koncernchef Roger Alm.









- Vi vil forsat satse på at fremme innovation for at forblive i front, når det gælder sikkerhed og for at beskytte både chauffører og alle andre på vejen, fastslår han.









Alle Volvos lastbilmodeller, der er blevet bedømt af Euro NCAP, har ikke kun modtaget den maksimale sikkerhedsscore - de opfylder også Euro NCAPs såkaldte City Safe-kriterier takket være både godt udsyn og god ydeevne på Volvos aktive sikkerhedssystemer, der er designet til at beskytte fodgængere og cyklister i bytrafik.









Volvo Trucks var den første lastbilproducent, der blev tildelt de maksimale fem stjerner, da Euro NCAP første gang lancerede en sikkerhedstest for tunge lastbiler i 2024.









En fem-stjernet vurdering betyder, at lastbilen opfylder eller overgår kriterier som chaufførassistent-systemer og forebyggelse af kollisioner, hvilket forbedrer trafiksikkerheden for både chaufføren og de øvrige trafikanter omkring lastbilen.









Visionen om en fremtid uden trafikulykker er Volvo Trucks’ ledestjerne i bestræbelserne på løbende at forbedre køretøjs- og trafiksikkerheden, og Volvo Trucks vil fortsat at udvikle sikkerhedssystemer, der både yder aktiv beskyttelse men også reducerer sikkerhedsrisici og afbøder virkningerne af eventuelle ulykker.









Fakta om Euro NCAP:

Det europæiske program for sikkerhedsvurdering af nye biler, New Car Assessment Program (Euro NCAP) har base i Belgien. Det blev etableret i 1996 og er blevet den europæiske industristandard for vurdering af personbilers sikkerhed. Det støttes af flere europæiske regeringer og EU.









Hvad angår lastbiltesten, tildeles hvert sikkerhedssystem en individuel score, og disse sammentælles for hvert område. Resultaterne bruges derefter til at udregne en stjernebedømmelse fra et til fem stjerner for hele køretøjet, hvor fem stjerner udgør den højeste score.









Omfanget af lastbiltesten:

Sikker kørsel: Overvågning af fører og passagerer, udsyn (både direkte og indirekte) og køretøjsassistance (f.eks. hastighedskontrol)

Kollisionsundgåelse: Frontalkollisioner (mod personbil, fodgænger og cyklist), kollisioner ved lav hastighed samt kollisioner ved vognbaneskift

Efter ulykke: Redningsinformation









Ud over Volvo Trucks har Scania, Renault Trucks, MAN og Mercedes-Benz opnået fem stjerner hos EuroNCAB i 2026



