Tre ø-færger skal vedligeholdes på ø-værft
Fredag 17. april 2026 kl: 12:50Af: Redaktionen
Søby Værft A/S i Søby på nordspidsen af Ærø har vundet en rammeaftale om vedligeholdelse, reparation og dokning af Svendborg Kommunes færger
Aftalen omfatter færgerne:
- M/F Højestene
- M/F Hjortøboen
- M/S Helge - en veteranfærger, der sejler i det Sydfynske ø-hav om sommeren
Kontrakten, der løber over fire år, trådte i kraft onsdag 1. april.
