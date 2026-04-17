Tre ø-færger skal vedligeholdes på ø-værft

Fredag 17. april 2026 kl: 12:50

Søby Værft A/S i Søby på nordspidsen af Ærø har vundet en rammeaftale om vedligeholdelse, reparation og dokning af Svendborg Kommunes færger









Aftalen omfatter færgerne:

M/F Højestene

M/F Hjortøboen

M/S Helge - en veteranfærger, der sejler i det Sydfynske ø-hav om sommeren





Kontrakten, der løber over fire år, trådte i kraft onsdag 1. april.













