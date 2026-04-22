Nye fem-stjernede resultater i Euro NCAP-test

Onsdag 22. april 2026 kl: 11:13

Det testede køretøj havde et P-førerhus i distributionssegmentet. Ud over de fem stjerner opnåede P-førerhuset også den højeste score i Euro NCAP’s “CitySafe”-kategori for tunge køretøjer med funktioner designet til at forebygge ulykker i bymiljøer.









P-førerhuset udviklet med fokus på by- og regional-kørsel samt til bygge- og anlægsopgaver og lignende. Da chaufføren sidder forholdsvist højt, er udsynet mere end blot godt. Og Scania City Door bidrager yderligere til forbedret udsyn.









- Det er meget tilfredsstillende at se, at vores P-førerhus opnår samme høje vurdering som vores L-førerhus til renovationskørsel tidligere har fået hos Euro NCAP, siger Lars Gustafsson, der er Head of Trucks hos Scania.









- Det er samtidig et bevis på, at vi lever op til de stadig højere forventninger fra byer, kunder, transportkøbere og trafikanter i tråd med vores værdier, siger han videre.









Scania peger på, at P-førerhuset med har en relativ lav position og et corner-eye-kamera, som giver føreren et højt niveau af udsyn til de øvrige trafikanter. De nyligt opdaterede systemer til forebyggelse af kollisioner opnåede en samlet score på 93 procent. Systemerne, der håndterer frontalkollisioner, vognbanefravigelse og VRUBS-scenarier (Vulnerable Road User Brake Side), som beskytter cyklister ved højresving, leverede resultater i den høje ende med VRUBS, der opnåede en score på 100 procent.









- Det er positivt at se Scania gå forrest inden for sikkerhed ved at producere sikrere lastbiler til bymiljøer og dermed beskytte Europas mest sårbare trafikanter. Det er en reel præstation, siger Matthew Avery, der er Director for Strategic Development hos Euro NCAP.









Både P- og L-førerhuset er integreret i Scania's modulopbyggede system. Det betyder, at chauffører kan genkende layout og betjening, hvilket skaber genkendelighed, effektivitet og komfort.









- Vores lastbiler lever op til vores løfte om ikke kun høj komfort, men også sikkerhed på niveau med de højeste standarder fra Euro NCAP, siger Gustafsson og tilføjer:









- Sikre lastbiler er afgørende i lyset af transportens betydning for samfundet. Trafiksikkerhed er noget, vi altid har for øje, når vi udvikler nye transportløsninger.









Ud over Scania har Volvo Trucks, Renault, MAN og Mercedes-Benz opnået fem stjerner hos EuroNCAB i 2026









