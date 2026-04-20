Flextrafik er fyldt 25 år

Mandag 20. april 2026 kl: 13:21

- Flextrafik er i virkeligheden en form for transportvelfærd. Den gør det muligt for mennesker at komme til behandling, klare hverdagsærinder og deltage i samfundslivet - også selv om de ikke har bil eller bor langt fra bus og tog, siger Niels Agerbo, der er driftschef i Movia Flextrafik og tidligere projektansvarlig for opstarten af Flextrafik i Vestsjællands Trafikselskab i 2000'erne.









Kørsel på passagernes behov

Flextrafik blev oprindeligt etableret for at sikre transport til mennesker, der ikke havde adgang til den øvrige kollektive trafik. I dag omfatter flextrafikken hos trafikselskabet Movia blandt andet handicapkørsel, patienttransport og fleksibel kørsel i kommuner og regioner.









Transporten er afgørende for, at børn i landområder klan komme til fritidsaktiviteter. Det gælder også patienter, ældre og mennesker med handicap, der kan have svært ved at bruge den øvrige kollektive transport. Hovedparten af passagerne har reelt ikke et alternativ til Flextrafik, når de skal transportere sig.





Flextrafik er også afgørende for, at patienter kan komme til ofte livsvigtig behandling hos læger, speciallæger og på sygehuse. Flextrafik er bindeleddet mellem borgerens hjem og en offentlig ydelse som for eksempelvis genoptræning - og også borgerens sociale liv.









- Vi kan tydeligt mærke værdien af de forskellige produkter, vi tilbyder i Movia Flextrafik - det har stor betydning i passagernes hverdag, at vi kan køre dem til og fra sociale aktiviteter, indkøb og behandling. Det er fantastisk at se, hvordan det har udviklet sig, siden vi startede i det små på Vestsjælland, siger Tina Søndergaard, teamleder i Movia og mangeårig medarbejder i Flextrafik.





Fra lokalt forsøg til millionvis af ture

Flextrafik begyndte i 2001 i Kalundborg under Vestsjællands Trafikselskab, hvor projektet VestTur blev lanceret som en ny måde at sikre mobilitet i områder med begrænset kollektiv trafik.





Det første år blev der kørt omkring 3.500 ture. I 2025 blev der kørt omkring 316.000 Flexture i Movia's område - og samlet set er der gennem årene blevet kørt mere end 4,5 millioner Flexture alene (fra adresse til adresse).

Det samlede årlige passagertal i Flextrafik er tidoblet, siden Movia blev stiftet i 2007. Dengang var der 413.000 ture i Flextrafik - i 2025 kørte Movia Flextrafik 3,5 millioner ture.









- Flextrafik er et godt eksempel på, hvordan kollektiv transport, velfærd og innovation kan gå hånd i hånd. Med moderne planlægning kan vi samle og koordinere ture, så mange forskellige borgere kan komme rundt hver dag, siger Niels Agerbo, der er driftschef i Movia Flextrafik.

Om Flextrafikken hos trafikselskabet Movia:

Startede i 2000 som pilotforsøg i Bjergsted Kommune under Vestsjællands Trafikselskab

Officiel begyndelse for Flextrafik, der udsprang af projekterne VestTur og ViaTur, var 18. april 2001 i Kalundborg Kommune

I 2001 blev der kørt omkring 3.500 ture. I 2025 blev der kørt ca. 316.000 Flexture i Movia's område

I 2026 runder Flextrafik 50 millioner ture siden etableringen af Movia i 2007

Siden 2008 har Movia kørt 6,4 millioner patienter til sygehuse i Region Sjælland

I Movia's første år i 2007 blev der kørt omkring 383.000 handicapkørsler. I 2025 var tallet steget til omkring 865.000. Samlet har Movia kørt 7,3 millioner borgere i Flexhandicap siden 2008





Movia Flextrafiks kørselsordninger:





Flexpatient i Region Sjælland, de kommunale ordninger Flexrute, Flexkommune, Flexhandicap samt de åbne muligheder, Flextur og Plustur

