Havneudvidelse er sendt i udbud

NORDVESTVENDSYSSEL:

Onsdag 15. april 2026 kl: 13:56

Af: Redaktionen (Illustration: Hirtshals Havn)

Den planlagte havneudvidelsen omfatter ”Nordhavnen” og vil forbedrede besejlingsforholdene og styrke havnens rolle som et centralt trafikknudepunkt mellem Norden og Europa.









Etape 1 af Nordhavnen omfatter en forlængelse af den vestlige mole ved indsejlingen samt mulighed for en udvidelse af indsejlingsåbningen. Det betyder, at især de store skibe, der anløber havnen, vil opleve en roligere og forbedret indsejling til havnen. Samtidig vil de nuværende rederier få større sikkerhed i deres anløb og havnen vil kunne anløbes af større skibe end i dag. Det styrker ifølge Hirtshals Havn faciliteterne og udviklingsmulighederne for både nuværende og kommende kunder og aktører.









- I dag understreger vi Hirtshals Havns markante udvikling over de seneste år og tager samtidig et vigtigt skridt mod at sikre havnens fremtid. Med Etape 1 af Nordhavnen bliver vi rustet til at imødekomme skibstrafikkens stigende kapacitetskrav til gavn for lokalmiljøet, erhvervslivet samt nuværende og fremtidige kunder, siger Per Anholm Nørgaard, der er administrerende direktør i Hirtshals Havn.









Anlægsarbejdet forventes at kunne gå i gang i 2027, og projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2029 eller i begyndelsen af 2030.









EU-udbud for Nordhavnen

De kommende måneder står på forhandlinger mellem Hirtshals Havn og mulige entreprenører til anlægsprojektet for Etape 1 af Nordhavnen. Projektet udbydes som et EU-udbud med prækvalifikation, hvilket betyder, at alle interesserede virksomheder i EU har mulighed for at byde på projektet. Hos Hirtshals Havn peger man på, at havnen stiller meget specifikke krav til den kommende entreprenør.









- I løbet af de første måneder prækvalificeres en række virksomheder til at give et indledende tilbud. Herefter er der mulighed for individuelle forhandlinger. Udbuddet vil blive afgjort ud fra en vurdering af det bedste forhold mellem pris og teknisk kvalitet, siger Niels Kiersgaard, der som Technical Director står i spidsen for havneudvidelsen i Hirtshals Havn.









Lidt om Etape 1 af Nordhavnen i Hirtshals:

Etape 1 af havneudvidelsen med Nordhavnen omfatter:

Forlængelse af den ydre vestlige mole med ca. 350 meter, hvilket giver en samlet længde på ca. 775 meter

Option på tilbagerykning af det østlige molehoved med op til 60 meter

Forbedrede besejlingsforhold og øget regularitet

Forventet anlægsperiode: 2027–2029/2030









