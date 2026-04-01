Vognmand på Lolland har fået bådtrailer til både nye og gamle både
Fredag 29. maj 2026 kl: 11:25Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret en ny to-akslet og nedbygget Kel-Berg bådtrailer med udtræk til vognmandfirmaet Benny Nielsen Transport, der har hjemsted i Holeby på Lolland
Lidt om bådtraileren:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- 2 x 6 kæpstokkehuller inklusiv 12 kæpstokke og magasin
- Containerlåse til 1x20 fods container
- 400 mm høje aftagelige alu-sider på repos
- 2.500 mm udtræk med 5 x 500 mm stop
- På udtrækket er der fire hydrauliske bådstøtter - en på på forreste del og tre på den udtrækkelige del. Bådstøtterne er med fjernbetjening
- El-hydraulikstation med to. batterier
- 2x9 stk. 5 tons knækbare surringsringe
- Bakkamera med lukkeklap
- To ti-tons luftaffjedrede og hydraulisk styrede aksler med tromlebremser. Akslerne er med fjernbetjening
Den nye bådtrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
