Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Vognmand på Lolland har fået bådtrailer til både nye og gamle både

Fredag 29. maj 2026 kl: 11:25
Af: Redaktionen

Vognmand på Lolland har fået bådtrailer til både nye og gamle både

Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret en ny to-akslet og nedbygget Kel-Berg bådtrailer med udtræk til vognmandfirmaet Benny Nielsen Transport, der har hjemsted i Holeby på Lolland


Lidt om bådtraileren:
  • Centralvange i opsvejst højstyrkestål
  • Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
  • 2 x 6 kæpstokkehuller inklusiv 12 kæpstokke og magasin
  • Containerlåse til 1x20 fods container
  • 400 mm høje aftagelige alu-sider på repos
  • 2.500 mm udtræk med 5 x 500 mm stop
  • På udtrækket er der fire hydrauliske bådstøtter - en på på forreste del og tre på den udtrækkelige del. Bådstøtterne er med fjernbetjening
  • El-hydraulikstation med to. batterier
  • 2x9 stk. 5 tons knækbare surringsringe
  • Bakkamera med lukkeklap 
  • To ti-tons luftaffjedrede og hydraulisk styrede aksler med tromlebremser. Akslerne er med fjernbetjening 

Den nye bådtrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Litauisk transportkoncern styrker sine aktiviteter i Polen
- Vognmandsorganisation tager positivt i mod EU's planer om investeringer i militær mobilitet og beredskab
- Vognmand på Lolland har fået bådtrailer til både nye og gamle både
- Myndigheder har bedt om mere tid - transportorganisation accepterer
- Tyve var på dieselrov i majnatten
- Pakkedistributør har indgået en netværksaftale med stor dagligvarekoncern
- Fire-akslet tip-trailer kan rumme 83 kubikmeter skrot
- Arbejdet med at styrke totalberedskabet på Bornholm går i gang
- Palletyve kørte i rusten vogn
- Landets 117 godshavne håndterede 95,1 millioner ton
- Chauffør opdagede, at der manglede diesel i tanken
- Containeromsætningen voksede med 13 procent over tre måneder
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst