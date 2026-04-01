Vognmand på Lolland har fået bådtrailer til både nye og gamle både

Fredag 29. maj 2026 kl: 11:25

Lidt om bådtraileren:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

2 x 6 kæpstokkehuller inklusiv 12 kæpstokke og magasin

Containerlåse til 1x20 fods container

400 mm høje aftagelige alu-sider på repos

2.500 mm udtræk med 5 x 500 mm stop

På udtrækket er der fire hydrauliske bådstøtter - en på på forreste del og tre på den udtrækkelige del. Bådstøtterne er med fjernbetjening

El-hydraulikstation med to. batterier

2x9 stk. 5 tons knækbare surringsringe

Bakkamera med lukkeklap

To ti-tons luftaffjedrede og hydraulisk styrede aksler med tromlebremser. Akslerne er med fjernbetjening





Den nye bådtrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





