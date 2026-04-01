Tyve var på dieselrov i majnatten
Fredag 29. maj 2026 kl: 10:23Af: Redaktionen
Lidt før klokken to natten til fredag opdagede en hundepatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi en personbil, der holdt ganske tæt op ad en lastbil på Hovedvejen ved Lejre sydvest for Roskilde
Patruljen standsede derfor og tog kontakt til to mænd på 18 og 20 år fra henholdsvis Viby Sj og Roskilde. Patruljen kunne konstatere, at der lugtede af dieselolie, og tankdækslet på både personbilen og lastbilen stod åbne.
Mændene erkendte, at de havde tænkt sig at stjæle diesel fra lastbilen. De blev sigtet for tyveriet og taget med til politistationen til afhøring.
