Fredag 22. maj 2026 kl: 11:15Af: Jesper Christensen
I april i år blev der nyregistreret 29 batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var knap tre gabte så mange som i april sidste år, hvor antallet var 11.
Mercedes-Benz tog sig af godt halvdelen, mens de fire øvrige mærker, der fik nyregistrerede batteri-elektriske lasbiler måtte dele resten med 8 til Volvo Trucks, 4 til MAN og 1 til Renault trucks og 1 tiim Scania.
Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton
Mærke
April 2026
April 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
15
51,72 %
2
18,18 %
Volvo Trucks
8
27,59 %
8
72,73 %
MAN
4
13,79 %
1
9,09 %
Renault Trucks
1
3,45 %
0
-
Scania
1
3,45 %
0
-
I alt
29
11
(Kilde: Bilstatistik.dk)
