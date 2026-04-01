TUNGE ELEKTRISKE LASTBILER:

Antallet af nyregistrerede kørte fra 11 til 29

Fredag 22. maj 2026 kl: 11:15
Af: Jesper Christensen

I april i år blev der nyregistreret 29 batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var knap tre gabte så mange som i april sidste år, hvor antallet var 11.

Mercedes-Benz tog sig af godt halvdelen, mens de fire øvrige mærker, der fik nyregistrerede batteri-elektriske lasbiler måtte dele resten med 8 til Volvo Trucks, 4 til MAN og 1 til Renault trucks og 1 tiim Scania.


Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton

Mærke

April 2026

April 2025

Antal

Andel

Antal 

Andel

Mercedes-Benz

15

51,72 %

2

18,18 %

Volvo Trucks

8

27,59 %

8

72,73 %

MAN

4

13,79 %

1

9,09 %

Renault Trucks

1

3,45 %

0

-

Scania

1

3,45 %

0

-

I alt

29


11


(Kilde: Bilstatistik.dk)


