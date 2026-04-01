Tre trækkere fra transportvirksomhed fra Billund trak afsted med tre tre-akslede trailere

Fredag 22. maj 2026 kl: 10:00
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted leverede tidligere på foråret tre nye tre-akslede Kel-Berg bokstrailere til Billund Express A/S. Trailerne er blandt andet leveret med LED-Lysbånd indvendigt i begge sider med udvendig kontakt


Om de tre nye tre-akslede Kel-Berg trailere:

Chassis-opbygning:
  • Letvægts chassis længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser

Boks-opbygning:
  • 30 mm GRP/Plywood tag
  • Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skureliste i bunden
  • 400 mm stålplade monteret på forsmækken
  • 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem og med 2 stk. indbyggede stanglukkere pr. dør
  • TÜV-godkendt pladebund - belastning på 9.000 kg
  • Rumindhold på 90 kubikmeter med plads til 34 paller
  • 2x13 stk. binderinge i kantskinne
  • Udtræksbar tre-trins stige i bagenden
  • 1 stk. Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • LED-Lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt
  • Dokumentrør monteret i højre side i bagenden
  • Sammenklappelig farlig gods skilt i bagerst

De tre nye trailere, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.





