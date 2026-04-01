Tre trækkere fra transportvirksomhed fra Billund trak afsted med tre tre-akslede trailere

Fredag 22. maj 2026 kl: 10:00

Om de tre nye tre-akslede Kel-Berg trailere:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser





Boks-opbygning:

30 mm GRP/Plywood tag

Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skureliste i bunden

400 mm stålplade monteret på forsmækken

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem og med 2 stk. indbyggede stanglukkere pr. dør

TÜV-godkendt pladebund - belastning på 9.000 kg

Rumindhold på 90 kubikmeter med plads til 34 paller

2x13 stk. binderinge i kantskinne

Udtræksbar tre-trins stige i bagenden

1 stk. Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

LED-Lysbånd indvendig i begge sider med udvendig kontakt

Dokumentrør monteret i højre side i bagenden

Sammenklappelig farlig gods skilt i bagerst





De tre nye trailere, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.









