Tre-akslet maskintrailer har dobbelt udtræk
Torsdag 21. maj 2026 kl: 13:03Af: Redaktionen
Vognmand Lars Therkildsen ApS, der har hjemsted i Skovby ved Galten mellem Aarhus og Silkeborg, har taget en ny tre-akslet Faymonville udtrækstrailer med dobbelt udtræk i brug. Første udtræk på nye trailer, der leveret af Lastas i Hedensted, er på 4.500 mm, mens det andet er på 4.200 mm
Om den nye tre-akslede Faymonville udtrækstrailer:
Chassis-opbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Bunden er udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
- Dobbelt udtræk - 4.500 og 4.200 mm
- 1 par 10 tons surringsringe på repos
- 8 par 10 tons surringsringe på lad
- 6 par kæpstokhuller på lad
- Forbredningsplanker i begge sider
- Fire containerlåse ti transport af 20 fods og 40 fods containere
- Tre 12-tons aksler med tromlebremser, hvor første aksel er medløbene og anden og tredie aksel er med hydraulisk styring
Den nye udtrækstrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- De elektriske har en andel på godt otte procent
- På fire måneder er der nyregistreret 129 nye af slagsen
- Antallet af nyregistrerede kørte fra 11 til 29
- Antallet blev det samme som sidste år
- Tre trækkere fra transportvirksomhed fra Billund trak afsted med tre tre-akslede trailere
- Asfaltindustrien advarer mod pirater
- Motorvej ved Horsens bliver lukket i 18 timer
- Tre-akslet maskintrailer har dobbelt udtræk
- Transportkoncern testede Formel-1 transport med tog
- Vognmand er sigtet for millionbedrageri
- Fire-akslet trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Salling
- Kølemaskiner leverer øget brændstofeffektivitet
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!