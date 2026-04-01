Tre-akslet maskintrailer har dobbelt udtræk

Torsdag 21. maj 2026 kl: 13:03

Om den nye tre-akslede Faymonville udtrækstrailer:





Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Bunden er udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

Dobbelt udtræk - 4.500 og 4.200 mm

1 par 10 tons surringsringe på repos

8 par 10 tons surringsringe på lad

6 par kæpstokhuller på lad

Forbredningsplanker i begge sider

Fire containerlåse ti transport af 20 fods og 40 fods containere

Tre 12-tons aksler med tromlebremser, hvor første aksel er medløbene og anden og tredie aksel er med hydraulisk styring





Den nye udtrækstrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.