Tre-akslet maskintrailer har dobbelt udtræk

Torsdag 21. maj 2026 kl: 13:03
Af: Redaktionen

Vognmand Lars Therkildsen ApS, der har hjemsted i Skovby ved Galten mellem Aarhus og Silkeborg, har taget en ny tre-akslet Faymonville udtrækstrailer med dobbelt udtræk i brug. Første udtræk på nye trailer, der leveret af Lastas i Hedensted, er på 4.500 mm, mens det andet er på 4.200 mm

Om den nye tre-akslede Faymonville udtrækstrailer:

Chassis-opbygning:
  • Centralvange i opsvejst højstyrkestål
  • Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
  • Bunden er udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
  • Dobbelt udtræk - 4.500 og 4.200 mm
  • 1 par 10 tons surringsringe på repos
  • 8 par 10 tons surringsringe på lad
  • 6 par kæpstokhuller på lad
  • Forbredningsplanker i begge sider
  • Fire containerlåse ti transport af 20 fods og 40 fods containere
  • Tre 12-tons aksler med tromlebremser, hvor første aksel er medløbene og anden og tredie aksel er med hydraulisk styring

Den nye udtrækstrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




