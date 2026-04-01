SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTERS POLITI:
Onsdag anholdt og sigtede Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi en 58-årig vognmand fra lokalområdet for bedrageri for ca. 6 millioner kroner ved at have snydt leverandører og kunder i leverancer af olieprodukter
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- De elektriske har en andel på godt otte procent
- På fire måneder er der nyregistreret 129 nye af slagsen
- Antallet af nyregistrerede kørte fra 11 til 29
- Antallet blev det samme som sidste år
- Tre trækkere fra transportvirksomhed fra Billund trak afsted med tre tre-akslede trailere
- Asfaltindustrien advarer mod pirater
- Motorvej ved Horsens bliver lukket i 18 timer
- Tre-akslet maskintrailer har dobbelt udtræk
- Transportkoncern testede Formel-1 transport med tog
- Vognmand er sigtet for millionbedrageri
- Fire-akslet trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Salling
- Kølemaskiner leverer øget brændstofeffektivitet
Skriv din kommentar:
Vognmand er sigtet for millionbedrageri
Torsdag 21. maj 2026 kl: 11:30Af: Redaktionen
Onsdag anholdt og sigtede Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi en 58-årig vognmand fra lokalområdet for bedrageri for ca. 6 millioner kroner ved at have snydt leverandører og kunder i leverancer af olieprodukter
Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi oplyser, at politiet forud for anholdelse har gennemført et omfattende efterforskningsarbejde. Ifølge politiet har den 58-årige gennem sit virke som erhvervsdrivende vognmand begået groft bedrageri og databedrageri.
- Der er tale om en sag af et betydeligt omfang, hvor en lokal erhvervsdrivende efter vores overbevisning systematisk har snydt både kunder og leverandører for et samlet millionbeløb, siger politikommissær Anders Adfelt fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
- Sigtelsen er resultatet af et længerevarende og grundigt efterforskningsarbejde, og selv om den 58-årige blev løsladt efter afhøring, fortsætter vores arbejde med at kortlægge de økonomiske mellemværender fuldstændigt, siger han videre.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- De elektriske har en andel på godt otte procent
- På fire måneder er der nyregistreret 129 nye af slagsen
- Antallet af nyregistrerede kørte fra 11 til 29
- Antallet blev det samme som sidste år
- Tre trækkere fra transportvirksomhed fra Billund trak afsted med tre tre-akslede trailere
- Asfaltindustrien advarer mod pirater
- Motorvej ved Horsens bliver lukket i 18 timer
- Tre-akslet maskintrailer har dobbelt udtræk
- Transportkoncern testede Formel-1 transport med tog
- Vognmand er sigtet for millionbedrageri
- Fire-akslet trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Salling
- Kølemaskiner leverer øget brændstofeffektivitet
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!