Fire-akslet trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Salling
Onsdag 20. maj 2026 kl: 12:17Af: Redaktionen
Vognmand Morten Dahl ApS, der har hjemsted på halvøen Salling nord fort Skive, har afhentet en ny fire-akslet Knapen-trailer med Walkingfloor og automatisk rullepresenning hos Lastas i Hedensted
Om den nye fire-akslede Knapen-trailer:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på et selvbærende stålchassis
- Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
- Klapbart cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Sider i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendig
- Special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bund på ca. 100 mm
- Cargo Floor CF 500 SL-2 bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening
- Bagdøre i alu-profiler
- Tre-meter stige under bagdøre
- Mandskabslem i front
- Kost- og skovlbeslag, plastværktøjskasser, samt tre,meter stige og stopklodser
- Presenningsdug til bunden, der ruller fra bagenden
- Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge, forkromede fælgringe og forkromede hætter på hjulbolte
- Rumindhold på 91 kubikmeter
Den nye Walkingfloor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
På Vognmand Morten Dahl ApS' lastbiler står der "Hegnet" på solskærmen. Hegnet er navnet på en herregård i nærheden af Vognmand Morten Dahl ApS hjemsted. Vognmandsforretningen har i øvrigt rødder til øen Fur nord for Salling. Fur er blandt andet kendt for forekomsten af molér.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Fire-akslet trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Salling
- Kølemaskiner leverer øget brændstofeffektivitet
- Anklagemyndigheden kommunikerer via ny kanal
- Tip-kærre er bygget til at køre med asfalt til asfaltmaskiner
- Tysk producent slutter den elektriske række med en ny 16 tons lastbil
- Nyt motorvejsspor mod syd skal lette trængslen på motorvejene ved Kolding
- Vognmand i Tørring tog to af samme slags med tip
- Forhandler accelererer salget af trailere
- Politi vinkede 90 lastbiler og busser ind til kontrol
- Ole Opfinder fra Brande har været på spil igen
- Antallet af nyregistreringer er steget med godt 12 procent
- Herlev-vognmand hægtede en kærre på krogen i Hedensted
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!