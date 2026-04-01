Fire-akslet trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Salling

Onsdag 20. maj 2026 kl: 12:17

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer:

Chassis-opbygning:

Opbygget på et selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Klapbart cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Sider i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumsprofiler, der er fuldsvejst indvendig

Special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bund på ca. 100 mm

Cargo Floor CF 500 SL-2 bundsystem med 10 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening

Bagdøre i alu-profiler

Tre-meter stige under bagdøre

Mandskabslem i front

Kost- og skovlbeslag, plastværktøjskasser, samt tre,meter stige og stopklodser

Presenningsdug til bunden, der ruller fra bagenden

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge, forkromede fælgringe og forkromede hætter på hjulbolte

Rumindhold på 91 kubikmeter

Den nye Walkingfloor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









På Vognmand Morten Dahl ApS' lastbiler står der "Hegnet" på solskærmen. Hegnet er navnet på en herregård i nærheden af Vognmand Morten Dahl ApS hjemsted. Vognmandsforretningen har i øvrigt rødder til øen Fur nord for Salling. Fur er blandt andet kendt for forekomsten af molér.

