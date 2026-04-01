Tip-kærre er bygget til at køre med asfalt til asfaltmaskiner
Tirsdag 19. maj 2026 kl: 13:55Af: Redaktionen
L.M. Transport Ans A/S, der har hjemsted i Ans mellem Aarhus og Viborg, har taget en ny tre-akslet Kel-Berg asfalt-tipkærre med et rumindhold på 14,3 kubikmeter i brug. Den nye kærre, der er leveret af Lastas, er med almindelige rullepresenning monteret på et 70 mm rør
Om den nye tre-akslede Kel-berg tip-kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- VBG trækkrog - Ø 57,5 mm
- Højdejusterbart - 4 x 50 mm
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer
- Tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning
- 80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade
- Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm
- 4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden
- Luftstyret kofanger
- Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge
- Bak-alarm
- Blå rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør
Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
