Tip-kærre er bygget til at køre med asfalt til asfaltmaskiner

Tirsdag 19. maj 2026 kl: 13:55
Af: Redaktionen

L.M. Transport Ans A/S, der har hjemsted i Ans mellem Aarhus og Viborg, har taget en ny tre-akslet Kel-Berg asfalt-tipkærre med et rumindhold på 14,3 kubikmeter i brug. Den nye kærre, der er leveret af Lastas, er med almindelige rullepresenning monteret på et 70 mm rør


Om den nye tre-akslede Kel-berg tip-kærre:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • VBG trækkrog - Ø 57,5 mm
  • Højdejusterbart - 4 x 50 mm
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Kasse-opbygning:
  • Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer
  • Tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning
  • 80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade
  • Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en  bredde på 2.000 mm
  • 4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden
  • Luftstyret kofanger
  • Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge
  • Bak-alarm
  • Blå rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør
 
Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




