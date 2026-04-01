Tip-kærre er bygget til at køre med asfalt til asfaltmaskiner

Tirsdag 19. maj 2026 kl: 13:55

Om den nye tre-akslede Kel-berg tip-kærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

VBG trækkrog - Ø 57,5 mm

Højdejusterbart - 4 x 50 mm

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer

Tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning

80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade

Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm

4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden

Luftstyret kofanger

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge

Bak-alarm

Blå rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør

Den nye tipkærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





