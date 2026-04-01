Forhandler accelererer salget af trailere

Mandag 18. maj 2026 kl: 13:08

Af: Redaktionen Henrik Korsdal Pedersen (tv) og Flemming Jepsen fra Ejner Hessel's trailerteam har begge brancheerfaring, høj faglighed og fokus på kunderne. (Foto: Ejner Hessel)

I 2023 solgte Ejner Hessel 77 trailere, året efter var blev det til 86, mens det sidste år nåede 117. Efter årets første tre måneder har Ejner Hessel omkring 150 trailere i ordre - nogle til levering i år, mens andre skal leveres over de kommende år.









Da Henrik Korsdal Pedersen kom til Ejner Hessel i 2023 havde han sin erfaring som selvstændig forhandler med sig. Han havde samarbejdet med Pacton, der i dag er en del af Ejner Hessels udvalgt af trailermuligheder. Sammen med en målrettet indsats har det været med til at styrke både fokus og retning i trailersalget.









- Vi ser et stort potentiale i trailersalget, og de resultater, vi skaber nu, er et resultat af et bevidst fokus på både produktprogram, rådgivning og kundeoplevelse, siger Henrik Korsdal Pedersen, der er salgskonsulent trailer og påhængsvogne hos Ejner Hessel.









Han fremhæver, at det er vigtigt for Ejner Hessel at levere kvalitet og god service, og det gælder også på trailersiden.









- Det handler om at være en stærk og troværdig partner for kunderne, siger han.









Trailerteamet i Ejner Hessel trækker på mangeårig viden og knowhow - blandt andet med Flemming Jepsen som en central del af teamet. Han har arbejdet med trailere i over 40 år og besidder en omfattende brancheindsigt samt solid erfaring med salg til alle typer kunder. Den erfaring udgør en vigtig del af fundamentet for den rådgivning og kvalitet, som kunderne møder i dag.









Styrket produktprogram med Broshuis

En væsentlig milepæl i 2025 var overtagelsen af forhandlerskabet af Broshuis, der er en anerkendt producent af specialtrailere med et stærkt ry for kvalitet og specialiserede løsninger.









- Vi havde i forvejen et godt sortiment, men med Broshuis har vi fået et ekstra premium-alternativ af specialtrailere, der henvender sig til kunder med særligt høje krav til fleksibilitet, specialløsninger og kvalitet i hver detalje. Det har været en yderligere styrkelse af vores samlede tilbud, siger Henrik Korsdal Pedersen.









Større ordrer og stærke leverancer

2025 bød desuden på en række markante leverancer og aftaler, som understreger Ejner Hessel's voksende kapacitet. Evnen til at håndtere større og mere komplekse ordrer er blevet en central styrke.









- Vi oplever i stigende grad, at kunderne vælger os, fordi vi kan levere hele pakken. Ikke bare enkeltstående trailere, men løsninger, hvor vi tænker hele vejen rundt - både i forhold til produktvalg, rådgivning og finansiering, siger Henrik Korsdal Pedersen.









Synergi mellem lastbil og trailer

En vigtig del af succesen er samspillet mellem lastbilsalget og salget af trailere. Ved at tilbyde kunderne en samlet løsning - også finansielt - kan Ejner Hessel skabe en mere sammenhængende og værdiskabende proces.









Samtidig oplever familievirksomheden, der har hovedsæde i Brande, en stigende interesse fra kunder, der ikke nødvendigvis kører med Ejner Hessel's lastbilmærker, men som aktivt vælger virksomheden som trailerleverandør.









- Vi ser kunder komme til os alene på baggrund af vores trailerprogram. Det bekræfter os i, at vi bliver opfattet som en seriøs samarbejdspartner med stærke produkter, siger Henrik Korsdal Pedersen.









Lidt om trailersalget hos Ejner Hessel:

Trailerteamet har i år indgået en aftale om levering af 100 trailere til en kunde over de næste fem år

Ejner Hessel forventer at styrke sin synlighed ved at deltage i eksempelvis Novo Transport i Lillestrøm i Norge og Elmia Transport i Jönköping i Sverige

Ejner Hessel har en bred vifte af trailermærker - eksempelvis CMT, Pachton, Broshuis og Leci





















