Ole Opfinder fra Brande har været på spil igen

Onsdag 13. maj 2026 kl: 17:36

Det med udtrækket er måske set før, men de to bageste aksler er elektrisk styrbare med fjernbetjening uafhængigt af de to foraksler, der er monteret på en traditionel drejekrans. Det er det særlige.









- Jeg løser mange opgaver især inden for servicering og reparation af vindmøller samt inden for byggeriet. For at drive en effektiv forretning skal min lille vognpark på tre trækkende enheder og et bredt udvalg af påhængsvogne og trailere både kunne løse specialopgaver med kran og mere standardiserede opgaver på det normale transportmarked både her i Danmark og i udlandet, siger Michael Andersen.









Han fik for en del år siden udviklet en nedbygget tre-akslet påhængsvogn, som han kørte med efter sin fire-akslede Volvo FH16 kranbil med tandemtræk og en Palfinger PK165.002-kran. Den har han været rigtig glad for, da han har kunne løse mange forskellige specialopgaver med den.









Med mere end 30 års erfaring som vognmand var han dog sikker på, at det kunne blive endnu bedre, så da det blev tid til at investere i en ny påhængsvogn, vidste vognmanden fra Brande præcis, hvordan han kunne gøre afløseren endnu mere fleksibel og effektiv.









Han kontaktede derfor trailersælger Henrik Korsdal fra Ejner Hessel i Brande, som for godt et år siden leverede en speciel fire-akslet nedbygget Pacton-sættevogn med fastmonteret kran i forenden.









Den nye påhængsvogn er også en hollandsk Pacton, som Henrik Korsdal tidligere har været skandinavisk importør af. Pacton indgår nu i Ejner Hessels brede sortiment af påhængskøretøjer af mange forskellige typer og fabrikater.









Og Michael Andersen generelt har haft gode erfaringer med Pacton, fik han i samarbejde med Henrik Korsdal specificeret påhængsvognen med flere særlige detaljer - eksempelvis el-hydraulisk VSE-styring på de to bageste aksler, som kan styres med fjernbetjening fra førerpladsen under kørslen. Dertil kommer 3.600 mm manuelt udtræk på midten af påhængsvognen samt yderligere 2.000 mm pneumatisk udtræk bagerst, så påhængsvognen kan variere i ladlængde fra ca. 9.000 til 14.550 mm. Dertil kommer yderligere en 1.500 til 2.700 mm længdejusterbar VBG-trækstang, som også kan udnyttes til øget godslængde på i alt mere end 15.000 mm.









Påhængsvognen er monteret med fire 10-tons aksler med tromlebremser og tvillingmonterede 17.5” Alcoa Durabright alufælge med 205/65R17,5-dæk. Den kompakte konstruktion giver en køreklar ladhøjde på maksimalt 880 mm, så der er rigelige muligheder for at transportere overhøjt gods som pavilloner, industrigods, entreprenørmaskiner og byggeelementer.









En del om den fire-akslede Pacton AXD 440 LU:

Kraftig stålkonstruktion med hoved- og tværvanger i højstyrkestål. Centervange med udtræk, pneumatisk lås og betjeningskontakt i bilen. Pneumatisk udskud i bagenden. UNP-kantprofil, traversafstand 350 mm samt godkendt bagkofanger.

Variabel ladlængde - 8.950-14.550 mm + trækstang

Udtræk på midten - 3.600 mm

Udtræk bagerst - 2.000 mm

Udvendig bredde - 2.550 mm

Ladhøjde køreklar - 870-880 mm

Bund i 28 mm hårdttræ lagt i stål-omegaprofil

5x4 stk. 8-tons surringer i kantprofil og på udvendig side af centerramme

2x3 stk. brede konsoller i kantprofilen med holder for kæpstol i enden

2x8 stk. stokkehuller i kantskinne. 3 stk. stokkehuller på tværs af lad

2x3 stk. udtrækbare stokkehuller/arme, 300 mm mellembord tilpasset påhængsvogn.

Laxo-huller for container - 1x20’ og 1x40’

Fire 10-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Maksimalt samlet akseltryk på 32.000 kg

Akselafstand: 1.310 mm mellem foraksler og 1.410 mm mellem bagaksler

Tredie og fjerde aksel med el-hydraulisk VSE-styring med mulighed for fjernbetjening under kørslen

Hydraulikpumpe, elektronik og batteripakke monteret i rustfrit skab

Luftaffjedring med hæve/sænke ventil, Smartboard samt luftstyret P-bremse.

Alcoa Durabright alu-fælge

VBG-trækstang med 57,5 mm VBG-trækøje, længdejusterbar fra 1.500 til 2.700 mm

2 stk. rustfrie værktøjskasser på venstre og højre side foran aksler. Batteripakke. Centralsmøring med to pumper og 30 smøresteder. Duomatic-stik. Spiralkabel til strøm mellem forvogn og påhængsvogn

Fire runde tre-kammer lygter indbygget i bagkofange, to baklys, to nummerpladelys, to slingrelys på gummiarm, to hvide front lygter, fire arbejdslys hhv. foran og bag aksler, to blitzblink på bagkofanger, fem sidemarkeringslys monteret under ladkant i hver side, to udtrækbare arme med blitz-blink og to bredlastskilte foran.





Chassis, lufttanke samt hjulnav er stålblæst, metalliseret og lakeret i metalrøde farve.









