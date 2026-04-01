Vognmand i Tørring tog to af samme slags med tip

Mandag 18. maj 2026 kl: 13:58
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailere til Kurt Holm & Sønner A/S i Tørring nordvest for Vejle. Tip-trailerne er leveret med automatisk Eco-Top rullepresenning på tipkasserne, der har et rumindhold på 61,5 kubikmeter

Om de to nye Kel-Berg trailere:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
 
Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
  • Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade
  • Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
  • Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Lidt om Kurt Holm & Sønner A/S:
Kurt Holm & Sønner A/S har rødder tilbage til 1963. Virksomheden, der har flere afdelinger i trekantsområdet og råder over en stor vognpark, tilbyder stykgodstransport, forskellig vognmandskørsel - eksempelvis med kran, blokvognskørsel, special-, entreprenør- og container transport i Midt- og Sydjylland. Derudover tilbyder virksomheden containerudlejning og levering af sand/grus til private og store erhvervs projekter.



