Vognmand i Tørring tog to af samme slags med tip
Mandag 18. maj 2026 kl: 13:58Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailere til Kurt Holm & Sønner A/S i Tørring nordvest for Vejle. Tip-trailerne er leveret med automatisk Eco-Top rullepresenning på tipkasserne, der har et rumindhold på 61,5 kubikmeter
Om de to nye Kel-Berg trailere:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder
- Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
Lidt om Kurt Holm & Sønner A/S:
Kurt Holm & Sønner A/S har rødder tilbage til 1963. Virksomheden, der har flere afdelinger i trekantsområdet og råder over en stor vognpark, tilbyder stykgodstransport, forskellig vognmandskørsel - eksempelvis med kran, blokvognskørsel, special-, entreprenør- og container transport i Midt- og Sydjylland. Derudover tilbyder virksomheden containerudlejning og levering af sand/grus til private og store erhvervs projekter.
