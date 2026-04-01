Politi vinkede 90 lastbiler og busser ind til kontrol

Mandag 18. maj 2026 kl: 12:22

Kontrollen foregik ved Halsskov nær Storebæltsforbindelsen, og der var tale om en såkaldt multikontrol, hvor Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Militærpolitiet. Også deltog. Fra politiet deltog også både dokumenteksperter og narkohunde.





I løbet af dagen blev der standset og kontrolleret 90 lastbiler og busser, hvoraf de 26 var registreret i udlandet. Der blev i alt skrevet 27 rapporter fra politiets side.





Midt- og Vestsjællands Politi var der tale om sager for eksempel ikke korrekt brug af takograf, overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelser, fejl og mangler i forbindels emed synsindkaldelse, belæsning og overtrædelse af reglerne om farligt gods.





I to tilfælde stoppede politiet udenlandske chauffører, der kørte i danske lastbiler med et andet CVR-nummer end det, der var knyttet til tilladelserne. Politiet optog derfor optaget rapport på begge virksomheder for ulovligt arbejde.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.