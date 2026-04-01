Politi vinkede 90 lastbiler og busser ind til kontrol
Mandag 18. maj 2026 kl: 12:22Af: Redaktionen
Tirsdag i sidst uee gennemførte en række myndigheder en kontrol af tunge køretøjer ved Storebæltsforbindelsen, hvor politiet's Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi vinkede 90 lastbiler og busser ind ti kontrol - og skrev 27 rapporter
Kontrollen foregik ved Halsskov nær Storebæltsforbindelsen, og der var tale om en såkaldt multikontrol, hvor Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Militærpolitiet. Også deltog. Fra politiet deltog også både dokumenteksperter og narkohunde.
I løbet af dagen blev der standset og kontrolleret 90 lastbiler og busser, hvoraf de 26 var registreret i udlandet. Der blev i alt skrevet 27 rapporter fra politiets side.
Midt- og Vestsjællands Politi var der tale om sager for eksempel ikke korrekt brug af takograf, overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelser, fejl og mangler i forbindels emed synsindkaldelse, belæsning og overtrædelse af reglerne om farligt gods.
I to tilfælde stoppede politiet udenlandske chauffører, der kørte i danske lastbiler med et andet CVR-nummer end det, der var knyttet til tilladelserne. Politiet optog derfor optaget rapport på begge virksomheder for ulovligt arbejde.
