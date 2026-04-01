Tysk producent slutter den elektriske række med en ny 16 tons lastbil

Tirsdag 19. maj 2026 kl: 11:23

Af: Redaktionen (Foto: MAN Truck & Bus)

MAN Truck & Bus oplyser, at den nye MAN eTGM, der får en rækkevidde på op til 480 kilometer, er ideel til by- og regional distribution, kommunale opgaver samt bygge- og anlægsopgaver.









Friedrich Baumann, bestyrelsesmedlem med ansvar for salg og kundeløsninger hos MAN Truck & Bus (th.), og Marc Martinez, administrerende direktør for MAN Truck & Bus Italia, præsenterede den nye MAN eTGM som verdenspremiere på Transpotec Logitec 2026 i Milano 13. maj.









Den nye MAN eTGM, der er baseret på et modulært koncept på tværs af modelserierne, har en tilladt totalvægt på 16,01 ton (optionelt 16,5 ton) og en chassisnyttelast på op til omkring 10,6 ton.









Som fuldelektrisk lastbil i segmentet over 16 ton får kunder i mange europæiske markeder samtidig væsentlige afgiftsfordele. Samtidig kan MAN eTGM bidrage til mindre CO2 udledning fra transportvirksomhedernes flåde af lastbiler og understøtte transportvirksomhederne i at leve op til regulatoriske krav såsom EU’s CO2-mål for tunge erhvervskøretøjer. Som fuldelektrisk lastbil i segmentet over 16 ton får kunder i mange europæiske markeder samtidig væsentlige afgiftsfordele. Samtidig kan MAN eTGM bidrage til mindre CO2 udledning fra transportvirksomhedernes flåde af lastbiler og understøtte transportvirksomhederne i at leve op til regulatoriske krav såsom EU’s CO2-mål for tunge erhvervskøretøjer.









- Med MAN eTGM bringer vi den ideelle elektriske løsning til by- og regional distribution på vejene netop nu. Det er den logiske fuldendelse af vores eTruck-portefølje og gør MAN til en ægte full-range leverandør af batterielektriske erhvervskøretøjer, siger Friedrich Baumann.









MAN eTGM er baseret på det standardiserede og modulære BEV-system fra de tunge modelserier. Den centrale drivlinje, batterisystemerne, højvoltsarkitekturen og varmestyringen stammer fra udviklingen af eTGX og eTGS og er tilpasset mellemsegmentet.









Bilens elektriske MAN eCD210-drivlinje leverer 210 kW (285 hk) og et maksimalt drejningsmoment på 800 Nm i kombination med MAN TipMatic 2.









Hos MAN Truck & Bus peger man på, at den høje regenereringsevne sikrer god energieffektivitet - især ved stop-and-go-kørsel.









Et modulært batterisystem med to til fire batteripakker gør det muligt at konfigurere lastbilen til den enkelte opgave og undgå unødvendige omkostninger og vægt. Afhængigt af konfigurationen er rækkevidder på op til 480 kilometer mulige.









Høj fleksibilitet og enkel opbygning

MAN har på et tidligt tidspunkt involveret pbyggere i udviklingen af bilen. MAN fremhæver i den sammenhæng opbyggervenlige interfaces, optimerede akselafstande og muligheden for mekanisk kraftudtag (mPTO), hvilket gør det muligt at anvende almindelige serieopbygninger uden omfattende tilpasninger.









Typiske anvendelsesområder for MAN eTGM:

Fødevare- og dagligvarelogistik

Kommunale opgaver

Bygge- og renovationskørsel

Regional distributionstransport



© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.