Nyt motorvejsspor mod syd skal lette trængslen på motorvejene ved Kolding
Tirsdag 19. maj 2026 kl: 09:32Af: Redaktionen
Tirsdag morgen åbnede Vejdirektoratet et ekstra spor forbi vejarbejdet på Motorvej E45/E20 ved Kolding. Ændringen vil ifølge Vejdirektoratet øge kapaciteten på strækningen, hvor der har været tiltagende køkørsel siden begyndelsen af mart, hvor arbejdet med at udvide motorvejen begyndte. Vejdirektoratet forventer, at det ekstra spor vil give bedre flow og kortere rejsetid, men også at der fortsat vil være perioder med kø
Vejdirektoratet er i gang med at udbygge motorvejen ved Kolding, hvor E45 og E20 mødes. Strækningen er hårdt belastet med meget trafik, en høj andel lastbiler og få alternative ruter. Under vejarbejdet er kapaciteten yderligere reduceret, og det giver kø.
Vejdirektoratet peger på, at den kapacitet, der er tilbage, ikke været udnyttet godt nok, og efter en periode med store forsinkelser har Vejdirektoratet derfor foretaget flere ændringer for at forbedre fremkommeligheden.
En af de helt store ændringer forventes at kunne mærkes fra tirsdag morgen, hvor Vejdirektoratet - med forbehold for vejret - åbner et ekstra spor i sydgående retning, så trafikken kan afvikles i tre spor.
- Vi har inddraget mere af midterrabatten for at øge kapaciteten der, hvor presset er størst. Det vil give mere plads og en mere jævn trafikafvikling, siger projektchef i Vejdirektoratet, Mette Vikjær.
Det har ikke været muligt at åbne for sporet tidligere på grund af arbejde med afvandingsledninger.
Nye skilte og bedre udnyttelse af sporene
Vejdirektoratet har gennemført flere konkrete ændringer for at forbedre trafikafviklingen på strækningen - eksempelvis:
- Lastbiler må nu køre i det yderste spor mod syd
- Ny og tydeligere skiltning
- Ekstra spor ved tilkørslen fra Esbjergmotorvejen mod nord
- Ekstra gennemgående spor mod syd, så trafikken kan afvikles i tre spor
Ændringerne har samlet set til formål at fordele trafikken bedre mellem sporene og skabe et mere stabilt flow.
- Vi har arbejdet intensivt på at justere trafikafviklingen - og selvom vi ikke kan fjerne køerne helt, forventer vi, at de her tiltag vil lette på trafikken og nedbringe rejsetiden, siger Mette Vikjær og understreger, at forbedringerne ikke sker fra den ene dag til den anden.
Vejdirektoratet slår endnu en gang fast, at udvidelsen er nødvendig for at løse de tilbagevendende problemer med kø på strækningen på sigt. Hvis man ikke gjorde noget, ville trængslen blive værre år for år.
Vejdirektoratet peger på, at trafikanterne selv kan bidrage til, at trafikken glider lettere på motorvejen og gennem Kolding. Vejdirektoratet anbefaler:
- Bliv på motorvejen - de lokale veje kan ikke håndtere trafikken
- Hold afstand og undgå at siksakke mellem vognbanerne
- Bliv i vognbanen helt frem til flettepunktet
- Følg trafikinformationen tæt
Rejsetiden er desuden meget følsom over for uheld, fordi pladsen er trang, og derfor kan selv mindre hændelser hurtigt skabe lange køer. Vejdirektoratet minder trafikanterne om at sænke farten og holde fokus på trafikken.
- Skulle uheldet være ude, så giv plads til udrykningskøretøjer, og sker der et mindre sammenstød, er det vigtigt, at man hurtigst muligt kører til nærmeste nødlomme eller rasteplads, inden man begynder at udveksle informationer, siger Mette Vikjær.
Er bilen gået i stå på motorvejen, er rådene at tænde havariblinket, søge i sikkerhed og ringe 112.
Udvidelsen af motorvejen startede i marts i sydgående retning, hvor arbejdet fortsætter frem til slutningen af 2026. Herefter fortsætter udvidelsen i nordgående retning fra starten af 2027.
Mellem sommeren 2026 og sommeren 2027 vil der også blive arbejdet i midten af motorvejen.
Vejdirektoratet forventer, at den fuldt udbyggede motorvej kan tages i brug ved udgangen af 2027.
Når udvidelsen er afsluttet, mangler den endelige færdiggørelse med slidlag, som lægges i sommeren 2028.
Fakta om projektet
- Strækning: Cirka 7 kilometer motorvej ved Kolding (E45/E20)
- Udbygning: Et ekstra spor i hver retning (fra 4/6 spor til 6/8 spor)
- Formål: Mindre trængsel, øget trafiksikkerhed og en mere robust motorvej
- Støjskærm: 1.600 meter ny støjskærm og flytning af 1.300 meter eksisterende støjskærm
- Trafik: Cirka 86.000 biler dagligt - stigende frem mod 100.000 biler i 2030
- Anlægsudgift: cirka 847 millioner kroner
- Samfundsøkonomi: Forventet gevinst på cirka 2,2 milliarder kroner over 50 år. Det svarer til 44 millioner kroner årligt i hvert af de 50 år
