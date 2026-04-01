Eksamensbusser kører igen
Fredag 22. maj 2026 kl: 10:19Af: Redaktionen
Torsdag 21. maj indsatte trafikselskabet Midttrafik ekstra busser på Rute 200 på udvalgte dage for at gøre det lettere for studerende at komme til Eksamenshuset i Lisbjerg nord for Aarhus
Midttrafik indsætter ekstra busser på flere af Rute 200’s morgenafgange for at sikre plads og gøre det lettere at komme til Eksamenshuset i Lisbjerg, hvor en del af ekseminerne p åAarhus Universitet bliver gennemført.
Midttrafik har koordineret behovet for ekstra busser med Aarhus Universitet. Eksamensbusserne kører derfor på udvalgte hverdage mellem 21. maj og 16. juni alt efter antallet af indmeldte elever. Her vil der på afgangene kl. 7:56 / 8:20 / 8:38 fra Park Allé blive indsat 1-2 ekstra busser pr. afgang.
Udover Rute 200 kan de studerende bruge Letbanen, når de skal til eksamen.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Eksamensbusser kører igen
- Motorvej ved Horsens bliver lukket i 18 timer
- Kinesisk bilproducent er klar med første serieproducerede robotaxi
- På Sjælland kan man nu følge busserne på et livekort
- Nedfaldne køreledninger ramte 24 togsæt og 7 lokomotiver i april
- Anklagemyndigheden kommunikerer via ny kanal
- Mobilitetsplan i Aarhus mangler finansiering
- Taxiselskab udvider på Fyn
- Lufthavn tager ny sikkerhedskontrol med 20 spor i brug
- Sporarbejde på Fyn og Sjælland betyder bustransport i pinsen
- Det er gået op og ned 18.000.000 gange
- Uddannelsesinstitution tager mod elever i nye busser
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!