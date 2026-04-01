Eksamensbusser kører igen

Fredag 22. maj 2026 kl: 10:19

Midttrafik indsætter ekstra busser på flere af Rute 200’s morgenafgange for at sikre plads og gøre det lettere at komme til Eksamenshuset i Lisbjerg, hvor en del af ekseminerne p åAarhus Universitet bliver gennemført.









Midttrafik har koordineret behovet for ekstra busser med Aarhus Universitet. Eksamensbusserne kører derfor på udvalgte hverdage mellem 21. maj og 16. juni alt efter antallet af indmeldte elever. Her vil der på afgangene kl. 7:56 / 8:20 / 8:38 fra Park Allé blive indsat 1-2 ekstra busser pr. afgang.









Udover Rute 200 kan de studerende bruge Letbanen, når de skal til eksamen.

