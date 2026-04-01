Antallet blev det samme som sidste år

NYREGISTREREDE TUNGE LASTBILER I APRIL:

Fredag 22. maj 2026 kl: 10:51

Af: Jesper Christensen Volvo Trucks tog plads nummer et efterfulgt af Scania, Mercedes-Benz og MAN. Det fire mærker stod sammenlagt for lige under 95 procent af de samlede nyregistreringer i april i år. Sidste år i april var deres andel på 95,5 procent.













Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke April 2026 April 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Volvo Trucks 125 37,76 % 107 32,33 % 16,82 % Scania 101 30,51 % 103 31,12 % -1,94 % Mercedes-Benz 63 19,03 % 62 18,73 % 1,61 % MAN 24 7,25 % 44 13,29 % -45,45 % DAF 9 2,72 % 7 2,11 % 28,57 % Iveco 7 2,11 % 4 1,21 % 75,00 % Renault Trucks 2 0,60 % 4 1,21 % -50,00 % I alt 331

(Kilde: Bilstatistik.dk)

