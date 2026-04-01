Antallet blev det samme som sidste år
Fredag 22. maj 2026 kl: 10:51Af: Jesper Christensen
331 lastbiler over 16 tons totalvægt blev nyregistreret i april i år. Det fremgår af Bilstatistik.dk. Sammenlignet med april sidste år var antallet præcist det samme
Volvo Trucks tog plads nummer et efterfulgt af Scania, Mercedes-Benz og MAN. Det fire mærker stod sammenlagt for lige under 95 procent af de samlede nyregistreringer i april i år. Sidste år i april var deres andel på 95,5 procent.
I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrede lastbiler over 16 ton og tilhørende markedsandele fordelt på de forskellige mærker.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
April 2026
April 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Volvo Trucks
125
37,76 %
107
32,33 %
16,82 %
Scania
101
30,51 %
103
31,12 %
-1,94 %
Mercedes-Benz
63
19,03 %
62
18,73 %
1,61 %
MAN
24
7,25 %
44
13,29 %
-45,45 %
DAF
9
2,72 %
7
2,11 %
28,57 %
Iveco
7
2,11 %
4
1,21 %
75,00 %
Renault Trucks
2
0,60 %
4
1,21 %
-50,00 %
I alt
331
331
(Kilde: Bilstatistik.dk)
