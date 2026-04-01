NYREGISTREREDE TUNGE LASTBILER I APRIL:

Antallet blev det samme som sidste år

Fredag 22. maj 2026 kl: 10:51
Af: Jesper Christensen

331 lastbiler over 16 tons totalvægt blev nyregistreret i april i år. Det fremgår af Bilstatistik.dk. Sammenlignet med april sidste år var antallet præcist det samme

Volvo Trucks tog plads nummer et efterfulgt af Scania, Mercedes-Benz og MAN. Det fire mærker stod sammenlagt for lige under 95 procent af de samlede nyregistreringer i april i år. Sidste år i april var deres andel på 95,5 procent.


I nedenstående tabel kan man se det faktiske antal nyregistrede lastbiler over 16 ton og tilhørende markedsandele fordelt på de forskellige mærker.


Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

April 2026

April 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Volvo Trucks

125

37,76 %

107

32,33 %

16,82 %

Scania

101

30,51 %

103

31,12 %

-1,94 %

Mercedes-Benz

63

19,03 %

62

18,73 %

1,61 %

MAN

24

7,25 %

44

13,29 %

-45,45 %

DAF

9

2,72 %

7

2,11 %

28,57 %

Iveco

7

2,11 %

4

1,21 %

75,00 %

Renault Trucks

2

0,60 %

4

1,21 %

-50,00 %

I alt 

331


331



(Kilde: Bilstatistik.dk)



