Erfa-gruppe for vognmænd med kran- og blokvogne har fået svar på asbestspørgsmål

Mandag 20. april 2026 kl: 12:00

Svaret, som DTL Kran-Blok Erfa har fået fra Arbejdstilsynet, lyder:





"Om kranføreren, chaufføren eller en lift-mand skal have uddannelse, når de er ude på en opgave, afhænger helt af hvad de skal lave på stedet.





Hvis de er en del af asbestarbejdet, skal de have samme uddannelse som dem der udfører arbejdet.





Hvis asbesten er forsvarligt indpakket, så må de gerne fjerne affaldet uden uddannelse".









her DTL Kran-Blok Erfa fremhæver, at man AT’s hjemmeside - klik- kan læse mere om, hvad AT’s definition på asbestarbejde er.

























