Erfa-gruppe for vognmænd med kran- og blokvogne har fået svar på asbestspørgsmål
Mandag 20. april 2026 kl: 12:00Af: Redaktionen
Vognmandsorganisationen DTL's erfa-gruppe - DTL Kran-Blok Erfa - spurgte tidligere på året Arbejdstilsynet, om der er særlige uddannelseskrav til kranfører, der skal udføre løfteopgaver ved fjernelse af asbest. Spørgsmålet er blevet aktuelt i forbindelse med skærpede krav til, hvordan man håndterer materialer - eksempelvis tagplader, der indeholder asbest
Svaret, som DTL Kran-Blok Erfa har fået fra Arbejdstilsynet, lyder:
"Om kranføreren, chaufføren eller en lift-mand skal have uddannelse, når de er ude på en opgave, afhænger helt af hvad de skal lave på stedet.
Hvis de er en del af asbestarbejdet, skal de have samme uddannelse som dem der udfører arbejdet.
Hvis asbesten er forsvarligt indpakket, så må de gerne fjerne affaldet uden uddannelse".
DTL Kran-Blok Erfa fremhæver, at man AT’s hjemmeside - klik her - kan læse mere om, hvad AT’s definition på asbestarbejde er.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!