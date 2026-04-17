Specialtransporter bliver fulgt at elektrisk følgebil

Fredag 17. april 2026 kl: 12:07

Af: Redaktionen (Fotos: Saga Kommunikation)

- Vi ved godt, at specialtransport ikke bliver 100 procent elektrisk i morgen. Men vi mener, at vi har et ansvar for at tage de første skridt, hvor det giver mening, siger Klaus Aaskov.









Han forklarer, at den nye el-følgebil først og fremmest vil blive anvendt på kortere og planlagte opgaver, hvor ladeinfrastruktur og rækkevidde kan håndteres uden at gå det forstyrre det centrale - specialtransporten.









- Overgangen til el er bestemt ikke uden udfordringer. Rækkevidden er stadig en begrænsning, især når vi har længere eller akutte opgaver, og ladeinfrastrukturen ikke altid er tilgængelig dér, hvor vi har brug for den. Det betyder også, at vi skal planlægge vores opgaver langt mere præcist end med en traditionel dieselbil, siger han og fortsætter:









- Når det er sagt, så oplever vi også klare fordele. Driftsomkostningerne til både energi og vedligehold er lavere, bilen støjer markant mindre - hvilket især er en fordel i byområder - og samtidig styrker det vores grønne profil over for både kunder og samarbejdspartnere.









Test i praksis - ikke kun signalværdi

For Aaskovs handler investeringen ikke kun om signalværdi, men om at opbygge konkret erfaring.









- Vi skal finde ud af, hvor teknologien giver værdi i praksis - og hvor den ikke gør endnu. Den viden kan vi bruge til at træffe bedre beslutninger fremadrettet, siger Klaus Aaskov.









Aaskov Specialtransport oplever samtidig, at den grønne investering også kan få betydning i forhold til virksomhedens internationale kunder. I takt med at bæredygtighed fylder mere i hele transport- og logistikbranchen, stiller flere kunder øgede krav til dokumentation og grønne initiativer i leverandørkæden.









- Vi arbejder også med kunder uden for Danmark, og her kan det her sagtens blive et konkurrenceparameter. Mange internationale virksomheder har klare klimamål, og de kigger i stigende grad på, hvordan deres samarbejdspartnere bidrager. Her kan vores investering i el-følgebil være med til at gøre en forskel, fremhæver Klaus Aaskov.









Virksomheden forventer at dele erfaringer løbende og ser investeringen som et første skridt i en længere proces mod mere bæredygtige løsninger i specialtransportsegmentet.

