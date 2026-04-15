Kulde og høje priser på benzin og diesel fik flere til at vælge vandvejen
Onsdag 15. april 2026 kl: 12:43Af: Redaktionen
Molslinjens hurtigfærger på Kattegat sejlede i løbet af årets første tre mander med det hidtil største antal biler. Ifølge rederiet har vinterens kulde, stigende brændstofpriser, elbiler, tidlig påske fået flere til at vælge vandvejen frem for landvejen mellem Jylland og Sjælland
I løbet af årets første tre mander fragtede Molslinjens hurtigfærger knap 680.000 passagerer og godt 290.000 biler over Kattegat. Det er knap 5 procent flere passagerer og 5,6 procent flere personbiler end den hidtidige rekord tilbage fra begyndelsen af 2024.
I begyndelsen af året kunne Molslinjen notere, at vinterkulden fik flere med el-biler til at vælge vandvejen frem for landvejen - og da USA og Israel 28 februar angreb Iran og fik skubbet prisen på olie op, valgte endnu flere vejen med færgerne over Kattegat.
- Vi har ligget en smule foran forventningerne i årets begyndelse, hvor det dårlige vejr sendte mange rejsende med færgerne - særligt kuldslåede el-biler fyldte godt op på færgernes vogndæk, siger Molslinjens kommercielle direktør, Lucas Kragh.
Efter kolde og blæsende, men overraskende gode, måneder i januar og februar tog det for alvor fart i marts, hvor trafikken blev hele 14 procent bedre end sidste år. Her var hele 35 procent af alle biler på færgerne en elbil.
- Her hjælper en tidlig påske selvfølgelig på resultatet, men vi kan måle på, at vores markedsføring om Molslinjen som ”den smarte vej” har været meget effektiv og klart spiller ind i det flotte kvartals-resultat, hvor vi hver måned og særligt i marts har vundet markedsandele i forhold til broen over Storebælt, siger Lucas Kragh.
Også Molslinjens busselskab, Kombardo Expressen, har spillet en rolle i kvartalsresultat, hvor de har haft flere passagerer med om bord på grund af Banedanmarks ombygningen af Aarhus Banegård, der har og stadig påvirker togdriften til og fra Aarhus.
