Kulde og høje priser på benzin og diesel fik flere til at vælge vandvejen

Onsdag 15. april 2026 kl: 12:43

I løbet af årets første tre mander fragtede Molslinjens hurtigfærger knap 680.000 passagerer og godt 290.000 biler over Kattegat. Det er knap 5 procent flere passagerer og 5,6 procent flere personbiler end den hidtidige rekord tilbage fra begyndelsen af 2024.









I begyndelsen af året kunne Molslinjen notere, at vinterkulden fik flere med el-biler til at vælge vandvejen frem for landvejen - og da USA og Israel 28 februar angreb Iran og fik skubbet prisen på olie op, valgte endnu flere vejen med færgerne over Kattegat.









- Vi har ligget en smule foran forventningerne i årets begyndelse, hvor det dårlige vejr sendte mange rejsende med færgerne - særligt kuldslåede el-biler fyldte godt op på færgernes vogndæk, siger Molslinjens kommercielle direktør, Lucas Kragh.









Efter kolde og blæsende, men overraskende gode, måneder i januar og februar tog det for alvor fart i marts, hvor trafikken blev hele 14 procent bedre end sidste år. Her var hele 35 procent af alle biler på færgerne en elbil.









- Her hjælper en tidlig påske selvfølgelig på resultatet, men vi kan måle på, at vores markedsføring om Molslinjen som ”den smarte vej” har været meget effektiv og klart spiller ind i det flotte kvartals-resultat, hvor vi hver måned og særligt i marts har vundet markedsandele i forhold til broen over Storebælt, siger Lucas Kragh.









Også Molslinjens busselskab, Kombardo Expressen, har spillet en rolle i kvartalsresultat, hvor de har haft flere passagerer med om bord på grund af Banedanmarks ombygningen af Aarhus Banegård, der har og stadig påvirker togdriften til og fra Aarhus.





