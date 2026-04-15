Høje brændstofpriser får bilister til at sætte farten ned

Onsdag 15. april 2026 kl: 13:06

Da USA og Israel angreb Iran lørdag 28. februar satte de gang i en kraftig stigning i prisen på benzin og diesel. De pludseligt stigende priser har ifølge Rådet for Sikker Trafik fået bilister til at sætte farten ned for at skære ned på brændstofforbruget.









I en undersøgelse, hvor Rådet for Sikker Trafik og Norstat har spurgt 1.000 bilister, viser, at hver femte benzin- og dieselbilist (20 procent) nu kører langsommere på vejene end for et år siden. Tæt på halvdelen af dem (45 procent) fortæller, at det er på grund af de højere priser på brændstof.









- Jeg forstår godt danskernes bekymring for de stigende brændstofpriser. Ikke mindst hvis man er afhængig af bilen i hverdagen, hvor prisen har betydning for privatøkonomien. Omvendt kan det her betyde, at vi får endnu flere til at tage toppen af fartoverskridelserne og respektere fartgrænserne, og det betyder meget for sikkerheden på vejene, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.









Øget bevidsthed på bilens fart

Set over en tiårig periode har gennemsnitsfarten været faldende på vejene, så der i dag er længere mellem dem, der kører for stærkt, end der var tidligere. For Rådet for Sikker Trafik har det været et indsatsområde i årtier.









I den nye undersøgelse svarer en stor del af bilisterne, at de er blevet mere opmærksomme på deres fart og blandt andet bruger bilens fartpilot til at holde farten, så de ikke kører for stærkt.









Undersøgelsen viser også, at frygten for at blive involveret i en trafikulykke og risikoen for at få en fartbøde har fået flere til at sænke farten.









- Men der er desværre stadig en del trafikanter, der tager for let på konsekvenserne af for høj fart for dem selv og deres omgivelser. Derfor bliver vi med at sætte fokus på, at flere bør tage toppen af farten. Det gør vi blandt andet med en aktuel kampagne, der sammen med politiets effektive fartkontrol forhåbentligt får flere til at ændre vaner, så vejene bliver mere sikre for os alle, siger Jakob Bøving Arendt.









I denne måned sætter Rådet for Sikker Trafik og 81 kommuner fokus på netop farten på vejene med kampagnen ”Sænk farten - bare lidt”, som blandt andet kan ses på kampagneskilte langs mange veje. Baggrunden er, at der er for høj fart involveret i knap fire ud af ti dødsulykker på vejene. Kampagnen har været planlagt før uroen i Mellemøsten og de deraf følgende højere brændstofpriser.









Rådet for Sikker Trafik peger på, at for høj fart ifølge en undersøgelse fra Vejdirektoratet for perioden 2020-2024 er en afgørende faktor i knap fire ud af ti dødsulykker på de danske veje.









Fakta om undersøgelsen:





Kører du langsommere nu, end du gjorde for et år siden?

Benzin- og dieselbilister: 20 procent svarer, at de kører markant eller noget langsommere

Elbilister: 23 procent svarer, at de kører markant eller noget langsommere

Total: 21 procent af bilisterne svarer, at de kører markant eller noget langsommere

Hvorfor kører du langsommere nu, end du gjorde for et år siden?

45 procent af alle benzin- og dieselbilister: for at spare benzin/diesel på grund af højere priser

37 procent bruger fart- og cruisecontrol som forklaring på, at de kører langsommere end tidligere

33 procent svarer, at de generelt er blevet bedre til at holde øje med deres fart

32 procent fordi de ikke sparer meget tid ved at køre for stærkt

27 procent angiver, at det er risikoen for at få en fartbøde, der gør at de nu kører langsommere

24 procent på grund af risikoen for at ende i en ulykke, hvor de selv eller andre kommer til skade

12 procent af elbilisterne svarer for at spare på bilens elforbrug

8 procent svarer, at det er blevet mindre acceptabelt at køre for stærkt





Regionale tal: Kører du langsommere nu, end du gjorde for et år siden?





Så mange svarer, at de kører markant eller noget langsommere):

Hovedstaden: 18 procent (277 respondenter)

Sjælland: 26 procent (156 respondenter)

Syddanmark: 18 procent (227 respondenter)

Midtjylland: 20 procent (233 respondenter)

Nordjylland: 24 procent (108 respondenter)

(Kilde: repræsentativ undersøgelse blandt 1.000 benzin-, diesel og elbilister gennemført fra den 24.-29. marts af Norstat for Rådet for Sikker Trafik):





