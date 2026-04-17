Den elektriske andel er steget

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 17. april 2026 kl: 18:11

Dermed steg den batterielektriske andel til 8 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 tons i årets første tre måneder. I det tilsvarende kvartal sidste år var den elektriske andel 3,25 procent. Som man kan se i nedenstående tabel, er det Mercedes-Benz, MAN og Scania, der har fået nyregistreret flest batterielektriske lastbiler i år. Det fremgår også, at de batteri-elektriske lastbiler udgør en større del af nyregistreringerne hos Mercedes-Benz og Man, end de gør hos Scania og Volvo Trucks.





Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - marts 2026 Januar - marts 2025 Antal Elektriske Andel af el-lastbiler Antal Elektriske Andel af el-lastbiler Scania 452 24 5,31 % 413 7 1,69 % Volvo 416 11 2,64 % 408 22 5,39 % Mercedes-Benz 177 33 18,64 % 110 4 3,64 % MAN 164 30 18,29 % 76 2 2,63 % DAF 18 1 5,56 % 33 0 0,00 % Iveco 17 0 0,00 % 22 0 0,00 % Renault 6 1 16,67 % 14 0 0,00 % I alt 1.250 100 8,00 % 1.076 35 3,25 %





(Kilde: Bilstatistik.dk)

