LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Den elektriske andel er steget

Fredag 17. april 2026 kl: 18:11
Af: Jesper Christensen

Antallet af nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt lå på 100 ved udkørslen af marts. Efter de tilsvafeden mander sidste år var tallet 35

Dermed steg den batterielektriske andel til 8 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 tons i årets første tre måneder. I det tilsvarende kvartal sidste år var den elektriske andel 3,25 procent. Som man kan se i nedenstående tabel, er det Mercedes-Benz, MAN og Scania, der har fået nyregistreret flest batterielektriske lastbiler i år. Det fremgår også, at de batteri-elektriske lastbiler udgør en større del af nyregistreringerne hos Mercedes-Benz og Man, end de gør hos Scania og Volvo Trucks.


Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske

Mærke

Januar - marts 2026

Januar - marts 2025

Antal

Elektriske

Andel af el-lastbiler

Antal

Elektriske

Andel af el-lastbiler

Scania

452

24

5,31 %

413

7

1,69 %

Volvo

416

11

2,64 %

408

22

5,39 %

Mercedes-Benz

177

33

18,64 %

110

4

3,64 %

MAN

164

30

18,29 %

76

2

2,63 %

DAF

18

1

5,56 %

33

0

0,00 %

Iveco

17

0

0,00 %

22

0

0,00 %

Renault

6

1

16,67 %

14

0

0,00 %

I alt

1.250

100

8,00 %

1.076

35

3,25 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)



