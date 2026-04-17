LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
Den elektriske andel er steget
Fredag 17. april 2026 kl: 18:11Af: Jesper Christensen
Antallet af nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 tons totalvægt lå på 100 ved udkørslen af marts. Efter de tilsvafeden mander sidste år var tallet 35
Dermed steg den batterielektriske andel til 8 procent af de nyregistrerede lastbiler over 16 tons i årets første tre måneder. I det tilsvarende kvartal sidste år var den elektriske andel 3,25 procent. Som man kan se i nedenstående tabel, er det Mercedes-Benz, MAN og Scania, der har fået nyregistreret flest batterielektriske lastbiler i år. Det fremgår også, at de batteri-elektriske lastbiler udgør en større del af nyregistreringerne hos Mercedes-Benz og Man, end de gør hos Scania og Volvo Trucks.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - marts 2026
Januar - marts 2025
Antal
Elektriske
Andel af el-lastbiler
Antal
Elektriske
Andel af el-lastbiler
Scania
452
24
5,31 %
413
7
1,69 %
Volvo
416
11
2,64 %
408
22
5,39 %
Mercedes-Benz
177
33
18,64 %
110
4
3,64 %
MAN
164
30
18,29 %
76
2
2,63 %
DAF
18
1
5,56 %
33
0
0,00 %
Iveco
17
0
0,00 %
22
0
0,00 %
Renault
6
1
16,67 %
14
0
0,00 %
I alt
1.250
100
8,00 %
1.076
35
3,25 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
